美国银行警告客户：切勿将网银密码交给 AI 助手

IT之家 10 月 28 日消息，据科技媒体 Android Authority 今天报道，美国银行（BofA）已开始向客户发送电子邮件，提醒他们不要将网银密码交给 AI 助手。

IT之家从原报道获悉，这封邮件名为《AI 时代的财务保护》，美银在信中明确提醒客户，不要向外部服务分享自己的网银用户名和密码，包括那些 AI 智能体。美银还在信中警示客户：“如果您分享了网银凭据，请记住，由此产生的任何责任将由您承担。”

事实上，这样的提醒并非毫无缘由。谷歌、OpenAI 和 Anthropic 等公司的智能体已经具备足够能力，能够跨应用执行任务。但值得警觉的是，用个人银行账户试验 AI 能力并不妥当。

美国多家大型银行已发现，部分未经批准的第三方智能体正在访问客户网银，部分 AI 的操作甚至超出了用户指示范围。摩根士丹利已开始屏蔽此类智能体，摩根大通和花旗银行也在收紧相关权限。

不过，这种问题更多是出在责任划分上，而非 AI 本身。银行很难判断某个智能体究竟在遵守用户指令，还是在未授权的情况下擅自操作。一旦出现问题，用户有可能会把锅甩给银行。这种责任归属难题，金融行业至今没有找到妥善解决方案。