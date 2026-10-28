荣耀 WIN2 手机红蓝 Buff 开箱图赏：兼顾速度和力量感的设计

10 月 21 日，荣耀发布了全新一代电竞游戏手机荣耀 WIN2，号称“年度 T0 电竞夯机”，搭载第六代骁龙 8 超级至尊版（简称骁龙 8EE6），内置双风扇加持的东风双子星涡轮散热系统，现在IT之家已经拿到了红蓝 Buff 版本的荣耀 WIN2 手机，现在为大家送上开箱图赏。

荣耀 WIN2 手机采用黑色包装盒，正面是简洁的手机轮廓图，以及 HONOR WIN2 的高亮文字标识，整个图案设计很具有速度感。

打开包装后可以看到手机本体，红蓝 Buff 的配色还是很抢眼、很有特点的，机身整体偏向于银白色，但是玻璃背板表面通过红蓝相间的类似笔刷的纹理来营造出速度和激情的感觉，有点像漫画里的速度线，视觉上很有辨识度。

荣耀 WIN2 后置镜头模组采用横向大矩阵布局，官方称之为战斗舱的设计，在方寸之间彰显强悍战斗力。并由正面的飓风之眼和侧面的疾冷之翼造型，共同组成双子星散热系统。Deco 模组内嵌氛围灯效，支持常亮模式和多场景下的灯效提示，支持 3 种灯效与 8 种颜色自由组合。Deco 侧边还点缀绯红线条，如战斗舱的警戒光带。

手机正面是 6.89 英寸的 2K 185Hz LTPS 直屏，通过自研天际线封装工艺，采用微米级高精度激光点胶，实现 0.93mm 四边等宽的极窄黑边，在 2K 屏上也实现了极窄边框，带来宽阔游戏视野，更具沉浸感。

手机虽然是直边中框，但中框弧度曲率更大，视觉上更显轻薄，长时间开黑握持更舒适。

机身整体棱线上，荣耀 WIN2 以 APEX 赛道弯心为灵感，采用较上一代进一步提升的超大 R 角设计，实现 " 不顶手、也不空于掌心 " 的平衡，大幅提升激战时横握的人体工学体验。

荣耀 WIN2 新增 WIN 实体电竞按键，支持自定义键位映射，可实现游戏高频操作快捷触发。配备 3 档可调响应振动、3 档可调响应灵敏度，搭配 5 种响应光效与按键透明度无级调节，可自由定制专属的触感与视觉反馈，让游戏操作响应更快。

除了电竞按键，荣耀 WIN2 机身右侧还有音量键、电源键，机身左侧是散热开孔，机身顶部为扬声器、红外传感器，机身底部则为扬声器开孔、USB-C 接口、麦克风和 SIM 卡插槽。

机身尺寸方面，荣耀 WIN2 机身长为 163mm，宽为 78mm，厚度为 8.5mm（IT之家测得 8.7mm）。

机身重量为 237g（IT之家测得 239g），整机握在手里还是有一定份量感的，好在机身多用圆润弧线处理，握持的时候并不硌手。

配件方面，荣耀 WIN2 提供了 100W 的充电器、数据线、取卡针和一个浅灰色的保护壳。

整体来说，荣耀 WIN2 是以“尖端装备”作为核心设计原点，融合科幻感和装备感的设计目标，机身通过利落的线条、力量感的镜头矩阵布局，兼顾了辨识度与力量感的 ID 美学，相信喜欢电竞游戏的朋友会喜欢这样的颜值设计。





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