菲尔兹奖得主邓煜提醒：人类不能放弃自主思考给 AI 当狗

IT之家 10 月 28 日消息，据界面新闻报道，菲尔兹奖得主、芝加哥大学教授邓煜近日在一场论坛上阐述了他对 AI 时代数学研究的思考。

邓煜引用帕斯卡“人是一根会思考的芦苇”的名言指出，如果人类因为有了 AI，就放弃了自主思考能力的话，真的就和动物没什么区别了。邓煜提醒，切莫过度依赖工具、放弃独立思辨，如果甘愿把思考的权利完全交给 AI，给 AI 做狗，人也就丢掉了自身最核心的特质。

他进一步表示，数学是检验和体现人类自主思考、自主探索能力最纯粹的学科。无论是在 AI 时代与否，数学都永远是人类这一能力的关键载体。因此，他坚信 AI 时代数学绝不会消失，“如果这件事情真的发生了，我想这恐怕是整个人类层面的悲哀。”

据IT之家此前报道，邓煜于 2026 年 7 月 23 日在美国费城举行的国际数学家大会上获菲尔兹奖，核心贡献是解决了狭义希尔伯特第六问题，成为首批获得该奖项的中国籍数学家之一。

公开资料显示，菲尔兹奖（Fields Medal）是以加拿大数学家约翰 · 查尔斯 · 菲尔兹的名字命名，在国际数学联盟的国际数学家大会上颁发的奖项，菲尔兹奖是国际数学界最高荣誉。因诺贝尔奖未设置数学奖，故该奖被誉为“数学界的诺贝尔奖”。

菲尔兹奖表彰最具原创性、颠覆性和潜力的突破性工作，且设有 40 岁以下的硬性门槛，四年才评一次，每次最多四人。所以近百年间全球菲奖得主总数仅有数十人，稀缺度远超诺贝尔奖。

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