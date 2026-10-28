马来西亚查获价值 4950 万林吉特走私 AI 芯片，30 台服务器被扣

IT之家 10 月 28 日消息，马来西亚海关本月在吉隆坡国际机场查获价值约 4,950 万林吉特（IT之家注：现汇率约合 8,117.5 万元人民币）的先进 AI 芯片，并正在追查一个涉嫌通过该国主要机场走私高性能半导体的犯罪团伙。

吉隆坡国际机场海关关长阿斯帕丽拉 · 阿格 · 图阿（Aspalila Ag Tuah）透露，10 月 15 日，执法人员在机场自由贸易区检查货物时，发现了 30 台装有先进 AI 芯片的服务器。

初步调查显示，这批服务器来自亚洲某个国家，计划转运至亚洲另一个国家。由于相关转口操作需要取得贸易许可证，执法部门怀疑涉案人员试图通过马来西亚中转，规避出口管制。

阿斯帕丽拉表示，涉案服务器在申报时被虚报为普通电子元件，目的是确保货物运往下一目的地时不会受到相关限制。一家协助运输这批货物的马来西亚企业已被要求配合调查。

马来西亚海关怀疑，此次案件涉及的团伙与今年 6 月被查获的一起类似走私案件有关。阿斯帕丽拉表示，该团伙至少涉及 5 起相关案件，累计查获的芯片价值超过 1 亿林吉特（现汇率约合 1.64 亿元人民币）。由于调查仍在进行中，她没有透露更多细节。马来西亚海关目前仍在调查涉案货物的具体来源、最终目的地及相关人员的责任。

相关阅读：