第七届华为睿影 XMAGE 金鸡手机电影计划入围名单揭晓：投稿作品达 6728 部，63 部成功突围

IT之家 10 月 28 日消息，华为终端官方今日宣布，第七届华为睿影 XMAGE 金鸡手机电影计划入围名单正式揭晓。据介绍，本届投稿作品达 6728 部，63 部作品成功突围。

IT之家从华为官方了解到，13 部荣誉作品将在 11 月 9 日揭幕。

作为参考，去年 11 月，华为终端官方微博分享了第 38 届中国金鸡百花电影节宣传片暨开幕短片 ——《奔赴光影》，该片由第 38 届金鸡奖最佳导演 @戴墨Damon 执导、采用当时最新的华为 Mate 80 系列手机拍摄。而这也是华为 Mate 80 系列手机的影像首秀。

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延伸阅读 金鸡手机电影计划由华为与中国金鸡百花电影节合作打造，首届于 2019 年启动，旨在为怀揣电影梦的创作者提供用手机创作的平台。截至第五届，该计划累计征集作品已超过 2 万部；到第六届时，累计征集优质作品超过 27000 部。 上一届即第六届共评出 13 部荣誉作品，参与角逐华为影像荣誉、最佳艺术探索荣誉、最佳纪录影片荣誉、最佳超短片荣誉、最具潜力导演荣誉、最佳摄影技术荣誉、高校特别关注荣誉等 7 大荣誉，这些荣誉影片分别使用华为 Mate 40、Mate 40 Pro、Mate 60、Mate 70 Pro 系列、Pura 70 Ultra、Pura 80 Ultra 等机型拍摄。 本届金鸡手机电影计划的主题为「未来正来：手机电影新概念」，于 2026 年 7 月 31 日完成征集。其最终荣誉将在 2026 年中国金鸡百花电影节期间揭晓。据 2026 年 10 月 19 日举行的发布会介绍，2026 年中国金鸡百花电影节将于 11 月 6 日至 10 日在厦门举办，同期公布第 39 届中国电影金鸡奖提名名单，本届金鸡奖共设 20 个奖项。 文中提到的 XMAGE 是华为于 2022 年 7 月发布的行业首个自研移动影像品牌，聚焦光学系统、机械结构、成像技术、图像处理四大领域，同年 9 月发布的华为 Mate 50 系列即搭载超光变 XMAGE 影像系统。 至于文中提及的华为 Mate 80 系列，其正式发布于 2025 年 11 月 25 日，首发搭载第二代红枫影像，其中 Mate 80 起售价 5499 元。第 38 届中国金鸡百花电影节开幕短片《奔赴光影》正是由金鸡奖最佳导演戴墨执导，惠英红、张新成、王安宇等出演，全程使用华为 Mate 80 系列拍摄完成。

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