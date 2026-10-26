网友成功将一加 Ace 5 刷入真 · 纯血鸿蒙 6 系统：机型显示华为 Mate 80 Pro，实现 GPU 完美修复

IT之家 10 月 26 日消息，B站网友 @RryanLyu 昨晚发布视频，分享了自己的最新刷机成果 —— 为一台一加 Ace 5 手机成功刷入了鸿蒙 HarmonyOS 6 系统，并实现了 GPU 完美修复。

视频画面显示，这台一加 Ace 5 手机在刷入 HarmonyOS 6 系统后，机型显示为华为 Mate 80 Pro，壁纸、系统动效、侧边快捷栏、应用小窗等功能均可以正常运行和使用。

值得一提的是，网友此次刷入的系统并非 OpenHarmony，而是预装于华为手机上的 HarmonyOS 6 系统。评论区中其他网友表示，自己原以为是开源鸿蒙，没想到是真 · 纯血鸿蒙。遗憾的是，目前还不支持 HMS 驱动，Wi-Fi 功能也未完成修复。

不过，此次一加 Ace 5 手机成功刷入 HarmonyOS 6 系统也吸引了其他网友参与讨论，关于华为旧机型刷入纯血鸿蒙 HarmonyOS 系统的可能性成了重点讨论的内容。虽然移植难度较大，但项目理论上存在可行性。

作为参考，一加 Ace 5 发布于 2024 年 12 月，搭载了高通第三代骁龙 8 移动平台。目前各网友所希望能够运行纯血鸿蒙系统的华为老机型多指代 Mate 60 以前的旗舰机，含 Mate 40、Mate 50、P50、P60 等。

一旦相关项目被论证并最终实践，那么华为 Mate 60 以前的旗舰机型就有望通过刷机焕发新生。IT之家也将持续关注后续进展，并在第一时间为大家带来最新情报。