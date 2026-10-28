iQOO Pad Pro 8.8" 小平板发布：第五代骁龙 8 至尊版 + 自研电竞芯片 Q3，国补到手价 3249 元起

IT之家 10 月 28 日消息，在今晚的 iQOO 新品发布会上，iQOO Pad Pro 8.8" 小平板正式发布，号称“口袋电竞巨兽”，国补到手价 3249 元起。

iQOO Pad Pro 8.8" 小平板各版本价格如下：

8GB+256GB 规格：零售价 4299 元、平台限时价 3749 元、国补到手价 3249 元；

12GB+256GB 规格：零售价 4699 元、平台限时价 4149 元、国补到手价 3649 元；

16GB+256GB 规格：零售价 5099 元、平台限时价 4549 元、国补到手价 4049 元；

12GB+512GB 规格：零售价 5399 元、平台限时价 4849 元、国补到手价 4349 元；

16GB+512GB 规格：零售价 5799 元、平台限时价 5249 元、国补到手价 4749 元。

据介绍，iQOO Pad Pro 搭载旗舰双芯：第五代骁龙 8 至尊版，配合 iQOO 自研电竞芯片 Q3，支持性能画质双拉满；内置 iQOO Pad Ultra 同款 Monster 超核引擎，支持智能调配性能资源。

iQOO Pad Pro 8.8" 拥有 Ultra 级冰穹四重风冷散热系统，配备行业超大 30×30×3.5mm 主动散热风扇，支持 0.94CFM 最大风量，拥有双向进风口；配备双 VC 散热冰甲、高导热石墨等大面积散热材料，整机散热总面积超过 2.3 万 mm²；《大型开放世界手游》极高画质 + 60 帧模式平均帧率 60.2 帧。

iQOO Pad Pro 8.8" 通过自研电竞芯片 Q3 + QNSS 超级渲染引擎，支持 2K 超分、全场景光追、无损超帧三大视效，目前有多款游戏适配；支持独家 FPS 暗部增强滤镜，暗处敌人轮廓和物质细节更清晰；支持超感分区触控技术，专项优化了边缘防误触与多指抖动；搭载超感陀螺仪，至高采样率 500Hz。

IT之家附 iQOO Pad Pro 8.8" 小平板核心亮点如下：