iQOO Neo12 新配色「争锋」真机曝光：动态纹理工艺，随角度变化会呈现无源流光视效

IT之家 10 月 19 日消息，iQOO Neo12 手机官宣将于 10 月 28 日 19:00 发布即开售。

博主 @体验more 刚刚曝光了 iQOO Neo12 手机新配色「争锋」的真机外观。据介绍，该配色采用动态纹理工艺，机身随着角度变化会呈现无源流光视效。

综合IT之家此前报道，新机拥有一款与中国美术学院联手打造的全新配色。新机目前已公布 / 曝光的配置如下：