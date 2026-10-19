与中国美术学院联合设计：iQOO Neo12 三色官图发布，新机 10 月 28 日发布即开售

IT之家 10 月 19 日消息，iQOO 手机官方刚刚公开了 Neo12 的三色官图，包含「争锋」、「疾影黑」和 「霜刃蓝」。据介绍，新机采用「国潮未来科技主义」设计理念，与中国美术学院联合设计。

iQOO 融合传统美学与未来科技想象，打造全新「争锋」配色！「争锋」全新动态纹理工艺，背板呈现无源流光视效，演绎刀光剑影！更有沉稳利落的「疾影黑」，清冷雅致的「霜刃蓝」！

IT之家附 iQOO Neo12 新机目前已公布 / 曝光的配置如下：