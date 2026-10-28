亚马逊发布五款新 Alexa 智能家居设备：Echo Show 16 售 499.99 美元起

IT之家 10 月 28 日消息，亚马逊今晚发布了一系列新品，涵盖智能音箱、智能闹钟、数码相框和智能显示屏，并进一步将 Alexa+ 的 AI 能力与家庭设备控制、照片管理、睡眠辅助及影音娱乐等场景结合。

全新 Echo Show 16 智能显示屏售价 499.99 美元（现汇率约合 3,340 元人民币）起

新一代 Echo Dot 智能音箱售价 99.99 美元（IT之家注：现汇率约合 668 元人民币）

配备摄像头的 Echo Studio 智能音箱售价 249.99 美元（现汇率约合 1,670 元人民币）

Echo Time 智能闹钟售价 199.99 美元（现汇率约合 1,336 元人民币）

Alexa Photo Frame 数码相框售价 199.99 美元（现汇率约合 1,336 元人民币）起

▲ 全新 Echo Show 16

亚马逊表示，此次发布的新品均搭载最新版 Alexa+，能够进行更自然的对话、处理多步骤任务、主动提出澄清问题，并整合多个信息来源提供回答。

新一代 Echo Dot 首次内置智能家居中枢，支持连接数千款兼容设备，并支持 Zigbee、Matter 和 Thread 协议。该设备还集成亚马逊自家 eero Wi-Fi 扩展器，可为现有 eero 网络增加最多 1,000 平方英尺的覆盖面积。

▲ Echo Dot

硬件方面，Echo Dot 搭载亚马逊自研 AZ3 芯片，并集成 AI 加速器，可在本地处理部分 AI 任务，提升语音识别和背景噪声过滤能力。

新款产品采用全频扬声器单元，低音表现较上一代提升 50%。此外，该设备配备 Omnisense 传感技术，可感知室温和人员活动，从而配合智能家居设备执行自动化操作。

儿童版 Amazon Kids Echo Dot 售价 109.99 美元（现汇率约合 734.8 元人民币）起，并附赠一年 Amazon Kids+ 订阅服务。

正如其名，Echo Studio with Home Camera 加入了摄像头，使 Alexa+ 能够理解面前的物体和环境。该产品保留高冲程低音单元、三个全频扬声器及杜比全景声技术，并通过 Advanced Room Adaptation 功能根据房间声学环境调整音效。

▲ Echo Studio

借助新增摄像头，用户可以通过 Alexa 应用查看家中实时画面，也可以举起桌游包装盒，让 Alexa+ 解释游戏规则，或展示麦片包装，让 Alexa+ 识别产品详细，还能让它再买一份。亚马逊还计划支持将该音箱与兼容的 Fire TV 设备配对，以便未来通过电视大屏进行视频通话。

Echo Studio with Home Camera 售价 249.99 美元（现汇率约合 1,670 元人民币），标准版 Echo Studio 售价为 219.99 美元（现汇率约合 1,470 元人民币）。亚马逊表示，设备配备摄像头关闭按钮，并通过指示灯提示摄像头正在向云端传输图像或视频。

▲ Echo Time

针对卧室场景，亚马逊推出 Echo Time 智能闹钟，售价 199.99 美元（现汇率约合 1,336 元人民币）。该产品配备 3.2 英寸圆形触摸屏，提供数百种可自定义的时钟表盘，并采用无摄像头设计。用户可以根据个人喜好选择模拟时钟、数字时钟、季节主题或体育球队相关样式。

Echo Time 的一项主要功能是基于 Omnisense 传感技术的智能唤醒。开启该功能后，设备可利用环境温度、人员存在检测、超声波呼吸检测及距离感知等信息判断用户的睡眠状态，并在设定闹钟前 10 至 60 分钟内，选择检测到的较浅睡眠阶段唤醒用户，无需佩戴额外设备。

设备屏幕还会随着时间变化自动调整亮度，早晨逐渐变亮以模拟日出，夜间则进入暗光模式。Echo Time 已获得美国国家睡眠基金会的 SleepMark 认证。儿童版 Amazon Kids Echo Time 售价 209.99 美元（现汇率约合 1,403 元人民币）起，并附赠一年 Kids+ 订阅服务。

在照片管理方面，亚马逊推出 Alexa Photo Frame 数码相框，黑色版本售价 199.99 美元（现汇率约合 1,336 元人民币），桦木或胡桃木边框版本售价 229 美元（现汇率约合 1,530 元人民币）。

该产品配备 10 英寸高清防眩光触摸屏，可自动同步 Amazon Photos 中的照片，并根据用户选择的人物或相册持续更新内容。

借助 Alexa+，相框能够根据人物、拍摄时间和照片内容筛选适合展示的图片，例如优先显示人物微笑、光线合适的照片，并减少截图、收据等内容的出现。用户还可以通过语音搜索特定人物、宠物或旅行相关照片，并为照片添加语音备注。亚马逊称，该产品是首款内置 Alexa 的数码相框。

亚马逊此次发布的重点产品之一是全新 Echo Show 16 智能显示屏，标准版售价 499.99 美元（现汇率约合 3,340 元人民币），采用防眩光屏幕的版本售价 569.99 美元（现汇率约合 3,808 元人民币），目前已开放预订，预订用户可享受 100 美元（现汇率约合 668.1 元人民币）优惠。

Echo Show 16 配备 16 英寸 FHD 显示屏，屏幕可视面积较 Echo Show 15 增加 10%，机身厚度则减少近 40%。

该设备采用全新的音频架构，内置八个定制微型低音单元和两个高音单元，并通过 Advanced Room Adaptation 技术根据摆放环境调整音效。

Nanomatte 防眩光版本采用特殊玻璃表面处理技术，亚马逊称其可减少超过 90% 的眩光和 50% 的闪烁感，同时保持画面细节与色彩表现。显示屏还配备 1,300 万像素广角摄像头，支持自动取景和夜视功能，方便用户进行视频通话或通过 Alexa 应用查看家中情况。

Echo Show 16 还内置完整的 Fire TV 体验，支持访问 Netflix、Disney+、YouTube、Prime Video 等流媒体服务，并附赠遥控器。用户可以通过三种全新的 Screen Styles 界面模式，将设备设置为家庭日程管理中心、智能家居控制面板或数码相框。

其中，智能家居模式可以集中显示灯光、门锁、恒温器和摄像头等设备；家庭管理模式则整合日历、待办事项和膳食计划；照片模式可以将屏幕转变为全屏数码相框。Echo Show 16 还支持 Alexa Home Map，可在交互式地图中查看和控制家中的联网设备。

亚马逊同时公布了 Alexa Home Map 功能。这是一种交互式三维家庭地图，可展示 Echo、Ring、Blink、Fire TV、智能灯具、门锁、恒温器和摄像头等设备在住宅中的实际位置。用户能够直接在地图上控制灯光、调节音量或查看摄像头画面。

该功能还可以显示住宅外部的 360 度航拍视图，并结合兼容的 Ring 摄像头展示人员和车辆活动。亚马逊计划于今年晚些时候开始逐步推出预览版本，覆盖 iOS 版相关应用、Alexa 和 Ring 应用，以及部分大屏 Echo Show、Amazon Ember Artline 和新款 Alexa 平板电脑。部分功能需要 Alexa+ 或相应 Ring 订阅服务。