iQOO Neo12 手机发布：第五代骁龙 8 至尊版 + 散热风扇，国补到手价 3149 元起

IT之家 10 月 28 日消息，iQOO Neo12 手机今晚发布，搭载第五代骁龙 8 至尊版 + 散热风扇，平台补贴价叠加国补到手价 3149 元起。

据介绍，新机提供 iQOO 与中国美术学院联合设计全新配色「争锋」，还有「疾影黑」和「霜刃蓝」配色。全新 Deco 设计，横屏游戏握持更加舒适；全新大 R 角设计，长时间横握不硌手；低温感哑光金属中框搭配 AG 磨砂后盖，触感温润细腻，防滑不易沾指纹。

IT之家注意到，新机搭载第五代骁龙 8 至尊版，iQOO16 同款 Monster 超核引擎；新一代冰穹风冷散热系统，冰穹散热风扇 59 片扇叶，直径 17 毫米，高度 4 毫米的大体积风扇，出风量提升近 10%；冰穹风道新增驭风导热鳍片使散热效率提升 15%；8.2K 3D 冰穹 VC 均热板，使均热性能相比 iQOO Neo11 提升 15%。

新机搭载行业唯一搭载全新「天空之镜」发光材料，也是行业唯一搭载 pTSF 技术的 2K 185Hz 超冠屏，屏幕尺寸为 6.83 英寸；首发定制 2K 185Hz 高性能驱动芯片，相比 iQOO Neo11 性能提升 28%，芯片功耗大幅降低 30%。此外，该产品还支持 iQOO16 同款超感触控芯片及同款 Q-flex 技术，2200nits 全屏峰值亮度。

新机搭载自研电竞芯片 Q3，号称“致力于打造手机中的独立显卡”，支持全场景光线追踪、搭载 QNSS 超级渲染引擎，全场景光追 +2K 超分 + 超帧三大视效并发，支持局部暗部增强功能。此外，该产品还搭载两款全新游戏滤镜，增加游戏氛围感。

iQOO Neo12 支持 10 款热门手游全场景光追，支持 13 款热门手游 2K 原画超分，支持 12 款游戏原生超分超帧，支持 6 款热门手游「光追＋超分＋超帧」三视效并发。

新机搭载 5000 万像素索尼超防抖大底主摄，支持超微距、多焦段质感人像。此外，该机还搭载 800 万像素超广角、1600 万像素前置，配备 9000mAh 单电芯蓝海大电池、100W 有线充电器。

IT之家整理价格如下：

12GB+256GB 版零售价 4399 元，首销优惠价 4199 元，平台限时价 3649 元，国补到手价 3149 元

16GB+256GB 版零售价 4799 元，首销优惠价 4599 元，平台限时价 4049 元，国补到手价 3549 元

12GB+512GB 版零售价 5099 元，首销优惠价 4899 元，平台限时价 4349 元，国补到手价 3849 元

16GB+512GB 版零售价 5499 元，首销优惠价 5299 元，平台限时价 4749 元，国补到手价 4249 元

16GB+1TB 版零售价 6499 元，首销优惠价 6299 元，平台限时价 5649 元，国补到手价 5149 元

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