iQOO Neo12 手机官宣搭载全新冰穹主动散热风扇、Neo 史上最大面积 VC

IT之家 10 月 20 日消息，iQOO Neo12 手机官宣将于 10 月 28 日 19:00 发布即开售。

官方今日对这款新机进行预热，官宣搭载第五代骁龙 8 至尊版处理器、iQOO16 同款 Monster 超核引擎以及新一代冰穹主动散热风扇。

官方随后公布了新机的散热性能，搭载全新冰穹主动散热风扇，59 片大尺寸扇叶，风扇转速支持三档智能调节；电路板双层防水设计，使用高强度转子和轴心焊接；8.2K 3D 冰穹 VC 被动散热，Neo 史上最大面积 VC，相比 Neo11 VC 均热性能提升 15%。

IT之家附 iQOO Neo12 新机目前已公布 / 曝光的配置如下：