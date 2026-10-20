iQOO Neo12 手机官宣搭载全新冰穹主动散热风扇、Neo 史上最大面积 VC

IT之家 10 月 20 日消息，iQOO Neo12 手机官宣将于 10 月 28 日 19:00 发布即开售。
官方今日对这款新机进行预热，官宣搭载第五代骁龙 8 至尊版处理器、iQOO16 同款 Monster 超核引擎以及新一代冰穹主动散热风扇。
官方随后公布了新机的散热性能，搭载全新冰穹主动散热风扇，59 片大尺寸扇叶，风扇转速支持三档智能调节；电路板双层防水设计，使用高强度转子和轴心焊接；8.2K 3D 冰穹 VC 被动散热，Neo 史上最大面积 VC，相比 Neo11 VC 均热性能提升 15%。
IT之家附 iQOO Neo12 新机目前已公布 / 曝光的配置如下：
性能：第五代骁龙 8 至尊版处理器 | 自研电竞芯片 Q3 | 全新一代 Monster 超核引擎
散热：冰穹风冷散热系统（主动散热风扇）
外观：方形 Deco 造型设计
配色：「争锋」|「疾影黑」|「霜刃蓝」
屏幕：pTSF 技术的 2K 185Hz 超冠屏 |「天空之镜」发光材料 | 2K 185Hz 高性能驱动芯片 | 搭载 iQOO 16 同款超感触控芯片
显示：2K 分辨率 | 185Hz 超高刷 | 2200nits 全屏峰值亮度 | 自研 XDR 动态范围增强 | 圆偏振光显示 2.0 | 1nit 睡眠屏 | 低功耗特性
游戏：行业首发 2K 185FPS 超分超帧并发 | 适配原生 2K 超高清游戏 | 适配超 50 款原生 185 帧游戏 | 全场景光追 | 超分超帧并发 | 游戏滤镜 | 视效增强 | 游戏相机 | 游戏眩光防护 | iQOO 16 同款 Q-flex 操控技术
触控：支持至高 5000Hz 瞬时触控采样率 | 支持至高 500Hz 多指触控采样率
电池：9000mAh 蓝海大电池 | 采用单电芯设计 | 第五代硅负极技术 | 能量密度达 916Wh/L
其他：金属中框 | 3D 超声波指纹