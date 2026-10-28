佰维存储 2026 年前三季度归母净利润 87.68 亿元，同比增长 28728.12%

IT之家 10 月 28 日消息，佰维存储今日发布 2026 年前三季度（2026 年 1 月～2026 年 9 月）及三季度（2026 年 7 月～2026 年 9 月）报告：
营业总收入：217.17 亿元，同比增长 230.3%
毛利润：111.66 亿元，同比增长 1120.88%
毛利率：51.42%，同比增长 37.51 个百分点
归母净利润：87.68 亿元，同比增长 28728.12%
扣非净利润：84.67 亿元
经营现金流：-100.41 亿元
加权平均净资产收益率：88.12%
基本每股收益：18.62 元
稀释每股收益：17.92 元
营业总收入：61.42 亿元，同比增长 130.67%
归母净利润：16.02 亿元，同比增长 525.34%
扣非净利润：18.34 亿元，同比增长 759.88%
加权平均净资产收益率：11.79%
基本每股收益：3.38 元，同比增长 514.55%
稀释每股收益：3.22 元，同比增长 485.45%
2026 年前三季度
2026 年三季度
AI 解读
本次业绩显著超出市场预期。根据 4 家机构一致预测，佰维存储 2026 全年归母净利润中枢约 131.01 元亿元，而公司前三季度已实现归母净利润 87.68 亿元，完成全年预测比例约 66.92% ，营收与利润增速大幅超出预期。
公司主营业务与本次财报亮点
佰维存储主营半导体存储器的研发设计、封装测试、生产和销售，产品覆盖企业级 SSD、嵌入式存储、智能穿戴 AI 存储等领域，深度受益于 AI 算力爆发与存储行业高景气周期。
前三季度（1-9 月）：实现营业收入 217.17 亿元，同比增长 230.3% ；归母净利润 87.68 亿元，同比大幅增长 28728.12% ；扣非归母净利润 84.67 亿元，同比变动不适用；基本每股收益 18.62 元元，同比增长 26500% ；加权平均净资产收益率 88.12% ，同比提升 87.27% 。
第三财季（7-9 月）：单季实现营业收入 61.42 亿元，同比增长 130.67% ；归母净利润 16.02 亿元，同比增长 525.34% ；扣非归母净利润 18.34 亿元，同比增长 759.88% ；基本每股收益 3.38 元元，同比增长 514.55% 。
AI 新兴端侧存储产品（ePOP 等）前三季度收入约 48.23 亿元，同比增长 389.64% ，产品已被 Meta、Google、阿里、小米、Rokid 等国内外知名企业应用于 AI / AR 眼镜、智能手表等设备。
前三季度研发投入 6.13 亿元，同比增长 49.6% ，公司在芯片设计、解决方案、先进封测及测试设备等领域持续加大投入。
经营与现金流
前三季度经营活动现金流量净额为 -100.41 亿元，主要系经营性采购支出增加所致，同时存货规模较年初大幅攀升，反映公司为应对 AI 算力高景气周期主动备货。
股份回购
公司 2026 年度回购方案总额不低于 2 亿元且不超过 2.5 亿元，回购价格上限调整为 467.82 元元 / 股。截至本报告披露日，公司已累计回购 122 万元股，支付资金总额 2499.41 万元元，并已全部注销，注销日为 2026 年 10 月 20 日，体现管理层对公司长期价值的信心。
相关阅读：
风险提示：本文内容由 AI 自动分析生成，仅供参考，不代表IT之家观点。如有出入请以证监会指定上市公司信息披露平台为准。本文内容不构成投资建议，如有投资者据此操作，风险自担，IT之家对此不承担任何责任。