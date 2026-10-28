佰维存储 2026 年前三季度归母净利润 87.68 亿元，同比增长 28728.12%

IT之家 10 月 28 日消息，佰维存储今日发布 2026 年前三季度（2026 年 1 月～2026 年 9 月）及三季度（2026 年 7 月～2026 年 9 月）报告：

AI 解读

本次业绩显著超出市场预期。根据 4 家机构一致预测，佰维存储 2026 全年归母净利润中枢约 131.01 元亿元，而公司前三季度已实现归母净利润 87.68 亿元，完成全年预测比例约 66.92% ，营收与利润增速大幅超出预期。

公司主营业务与本次财报亮点

佰维存储主营半导体存储器的研发设计、封装测试、生产和销售，产品覆盖企业级 SSD、嵌入式存储、智能穿戴 AI 存储等领域，深度受益于 AI 算力爆发与存储行业高景气周期。

前三季度（1-9 月）： 实现营业收入 217.17 亿元，同比增长 230.3% ；归母净利润 87.68 亿元，同比大幅增长 28728.12% ；扣非归母净利润 84.67 亿元，同比变动不适用；基本每股收益 18.62 元元，同比增长 26500% ；加权平均净资产收益率 88.12% ，同比提升 87.27% 。

第三财季（7-9 月）： 单季实现营业收入 61.42 亿元，同比增长 130.67% ；归母净利润 16.02 亿元，同比增长 525.34% ；扣非归母净利润 18.34 亿元，同比增长 759.88% ；基本每股收益 3.38 元元，同比增长 514.55% 。

AI 新兴端侧存储产品（ePOP 等）前三季度收入约 48.23 亿元，同比增长 389.64% ，产品已被 Meta、Google、阿里、小米、Rokid 等国内外知名企业应用于 AI / AR 眼镜、智能手表等设备。

前三季度研发投入 6.13 亿元，同比增长 49.6% ，公司在芯片设计、解决方案、先进封测及测试设备等领域持续加大投入。

经营与现金流

前三季度经营活动现金流量净额为 -100.41 亿元，主要系经营性采购支出增加所致，同时存货规模较年初大幅攀升，反映公司为应对 AI 算力高景气周期主动备货。

股份回购

公司 2026 年度回购方案总额不低于 2 亿元且不超过 2.5 亿元，回购价格上限调整为 467.82 元元 / 股。截至本报告披露日，公司已累计回购 122 万元股，支付资金总额 2499.41 万元元，并已全部注销，注销日为 2026 年 10 月 20 日，体现管理层对公司长期价值的信心。