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英伟达 RTX 5080 显卡在美国涨到 2000 美元以上，涨幅超过 1 倍

2026/10/28 22:06:36 来源：IT之家 作者：潞源 责编：潞源
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IT之家 10 月 28 日消息，英伟达 RTX 5080 显卡上市于去年 1 月，官方建议零售价 999 美元（IT之家注：现汇率约合 6,674 元人民币）。据科技媒体 Wccftech 今天报道，这款显卡如今在美国已经几乎不可能用原价买到

据报道，RTX 5080 最近在美国涨得十分离谱。例如在新蛋（Newegg）平台，自营渠道几乎全部售罄、等待补货。而第三方店铺虽然有货，但都是加价出售，涨幅最高的远超 1 倍，以下是具体情况：

零售商

RTX 5080 型号

价格

供货情况

Micro Center

技嘉 Windforce SFF OC

1,829.99 美元（现汇率约合 12,226 元人民币）

仅支持线下购买

百思买

PNY Triple Fan OC

1,999.99 美元（现汇率约合 13,362 元人民币）

可加入购物车

B&H Photo

华硕 ROG Astral OC

2,199 美元（现汇率约合 14,692 元人民币）

有货

新蛋

PNY ARGB OC

2,299 美元（现汇率约合 15,360 元人民币）

第三方商家销售

由于供应趋紧、GDDR7 显存成本不断上涨，全球多地市场的显卡已经在不断涨价。目前尚不清楚这些因素对美国市场影响多大，但如今想要升级配置的 PC 玩家，将不得不支付溢价换取性能提升。

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关键词：RTX 5080显卡涨价英伟达

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