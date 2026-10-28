小米 REDMI 产品经理胡馨心：内存成本持续走高，过去 12 个月涨了约 5.5 倍

IT之家 10 月 28 日消息，今日，小米 REDMI 产品经理胡馨心透露，过去 12 个月，内存成本持续走高，涨价约 5.5 倍，仅 12+256 规格的价格就逼近 2000 元（第三方机构公开数据），所以今天在手机产品上做对取舍，要求更高、难度更大。

IT之家注意到，小米 REDMI K100 手机于昨晚发布，限时特惠到手价 2999 元起。具体价格如下：

12GB+256GB 版建议零售价 3499 元，双 11 限时特惠 2999 元，国补价 2549.15 元

12GB+512GB 版建议零售价 4099 元，双 11 限时特惠 3499 元，国补价 2999 元

16GB+512GB 版建议零售价 4499 元，双 11 限时特惠 3899 元，国补价 3399 元

据博主 @数码闲聊站 此前爆料，接下来会有几个大家熟悉的手机产品线或平板线迎来停更，原因是成本兜不住，越发新机越亏。

今年以来已有部分手机厂商或品牌宣布停更。2 月 27 日，魅族发布战略转型公告，宣布暂停国内手机新产品自研硬件项目，并在积极接洽第三方硬件合作伙伴，同时原有业务不受任何影响。

OPPO 在 7 月 16 日官宣了子品牌全球产品策略：realme 新品将聚焦海外市场，在中国市场暂停产品更新；一加则将在保持印度市场产品更新不变的情况下，主力发展中国市场，并暂停在欧洲和北美发布新品。