苹果线上商城下线维护，预估迎接其首款触控 MacBook Pro

IT之家 10 月 29 日消息，太平洋时间 10 月 28 日上午 10 点（北京时间 10 月 29 日凌晨 1 点）在洛杉矶举行的“Pro and Tell”体验活动开始前几分钟，苹果官网在线商店已临时下线维护，这一动作通常被视为新品即将上架的信号。

IT之家访问苹果中国官网在线商店，已经显示为“稍等一下，我们正在更新 Apple Store，请稍后再来。”

根据目前曝光的信息和线索，苹果公司计划推出其首款触控屏 MacBook Pro。新款 MacBook Pro 有望首次配备支持触控的 OLED 显示屏，取消传统刘海屏并改用“灵动岛”设计；机身将更轻、更薄，铰链与散热系统也会重新设计。产品预计搭载 M5 Pro 与 M5 Max 芯片，而新版 macOS Golden Gate 则可能针对触控输入进行优化。

价格方面，报道援引的消息称，14 英寸机型在美国起售价约为 2,899 美元（IT之家注：现汇率约合 19,368 元人民币），16 英寸机型约为 3,399 美元（现汇率约合 22,709 元人民币）。

若信息属实，这将是苹果 Mac 产品线近年来最重要的一次形态变化：触屏 MacBook 长期以来被外界视为苹果“不会做”的产品，此次若正式亮相，意味着苹果正在重新评估键盘、触控板与触屏在专业笔记本上的关系。

Apple 特别活动专题，有望发布 Mac 和 iPad 新品