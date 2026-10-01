时隔 10 年发光 Logo 回归：苹果首款触控屏 MacBook Pro“苹果标”又会亮了

IT之家 10 月 29 日消息，苹果在今天的特别活动中正式推出了首款触控屏 MacBook Pro（配备 PROLED XDR 显示屏的 MacBook Pro），值得一提的是，该机重新为 A 面带回了发光苹果 Logo。

回顾历史，苹果从 1999 年 PowerBook G3 系列开始为笔记本 A 面引入发光苹果 Logo，相应 Logo 并没有配备任何独立的 LED 光源，而是直接“借用”了屏幕自身的背光。

具体而言，苹果在 CNC 切割铝合金 A 面时，会在正中央镂空切出苹果 Logo 的形状，并在该孔位嵌入一块高透光率、表面经过磨砂雾面处理的白色聚碳酸酯（塑料）导光板。在屏幕面板内部的反光遮罩层上，苹果也精确对应 Logo 的位置预留了一个没有反光材料的透光区域。

当用户打开电脑、屏幕背光亮起时，背光源产生的光线主要向前发散点亮屏幕。但由于遮罩层中心有预留孔洞，一部分光线会向后“漏”出。这部分光线正好打在 A 面的聚碳酸酯板上，经过磨砂材质的均匀漫反射，最终在机身外部呈现出柔和、无光斑的白色发光 Logo。

2016 年之后，由于 MacBook 系列开始追求进一步轻薄化，在超薄铝合金上开大孔会降低结构强度，且因逆向漏光问题会影响专业级视网膜屏幕的色彩准确度。因此，苹果在 2015 年发布的 12 英寸 MacBook 上率先改用镜面金属（不锈钢）Logo，随后于 2016 年改版的 MacBook Pro（Touch Bar 款）上全面取消了发光设计，改用反光金属材质。

如今，苹果正式发布了首款触控屏 MacBook Pro，经典的发光苹果 Logo 时隔 10 年宣告回归。由于新一代产品采用串联式 OLED 显示屏，相应面板本身是每个像素独立自发光，不再使用传统 LCD 背光方案，因此苹果为笔记本 A 面新版的发光 Logo 配备了独立的光源结构，在技术原理上与此前的发光 Logo 存在一定差异。

IT之家注意到，在今天发布会结束后，苹果现 CEO 特努斯也把 X 平台头像换成了其使用 MacBook Pro 的照片，可以看到相应笔记本 Logo 标识度相当显眼。

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