苹果 M6 版 24 英寸 iMac 开启预购，国补后 10999 元起

IT之家 10 月 29 日消息，苹果 24 英寸新款 iMac 现已在京东开启预购，新品升级 M6 芯片，设计与旧款没有差别，定价 12499 元起，国补后到手价 10999 元起。

外观方面，新款 iMac 沿袭上一代外观，提供银色、蓝色、绿色、粉色等配色可选。搭载 24 英寸 4.5K 分辨率屏幕，最高亮度 500nits，支持 P3 广色域和 10bit 色深，提供纳米纹理玻璃选项。

规格方面，新款 iMac 搭载 M6 芯片，双雷雳接口机型为 10 核 CPU、10 核 GPU 及双 16 核 NPU；四雷雳接口型号采用 12 核 CPU、12 核心 GPU 及双 16 核 NPU。标配 16GB 统一内存，可选 24GB 或 32GB。硬盘为 256GB 起步，可选 512GB/1TB/2TB。

此外，新 iMac 搭载 Apple N1 无线网络芯片、支持 Wi-Fi 7 (802.11be) 和蓝牙 6。支持选配 2.5Gb 以太网端口，出厂搭载 macOS 操作系统。

目前该产品已在京东开启预售，定价 12499 元起，国补后到手价 10999 元起。

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