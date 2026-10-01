15999 元起，苹果 M6 芯片版 14 英寸 MacBook Pro 开启预购

IT之家 10 月 29 日消息，苹果公司 2026 款 MacBook Pro 已于今天（10 月 29 日）凌晨 1 点 10 分开启预购，起售价 15,999 元，最快 11 月 6 日送达。

机型 芯片 起售价 14 英寸 M6 RMB 15,999 起 14 英寸 M5 Pro RMB 20,999 起 14 英寸 M5 Max RMB 28,499 起 16 英寸 M5 Pro RMB 24,999 起 16 英寸 M5 Max RMB 32,499 起

新款 M6 芯片的 14 英寸 MacBook Pro 继承了上一代外观，可选深空黑色和银色两种配色，配备 3024 x 1964 分辨率 120Hz 显示屏。

该机搭载 M6 芯片，为 12 核中央处理器、12 核图形处理器、双 16 核神经网络引擎规格，官方称该机设备端 AI 性能相对于 13 英寸 M1 机型最高提速至 13 倍。

同时，新款 M6 芯片的 14 英寸 MacBook Pro 机型内存带宽达 170GB/s，比 M5 机型的 153GB/s 有所提升，但性能提升并未延伸到基础款的 16GB 统一内存配置。

技术规格页面显示，16GB 统一内存的选项仍然限制在 153GB/s。与 M5 机型相同，而只有全新的 24GB 和 32GB 配置才拥有更快的 170GB/s 内存带宽。

作为对比，搭载 M5 Pro 芯片的 MacBook Pro 提供 307GB/s 的内存带宽，而搭载 M5 Max 芯片的机型则具有高达 614GB/s 的内存带宽。

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