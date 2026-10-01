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22999 元起：MacBook Pro (PROLED XDR 显示屏) 价格公布

2026/10/29 1:15:57 来源：IT之家 作者：潞源 责编：潞源
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感谢IT之家网友 Wllen 的线索投递！

IT之家 10 月 29 日消息，苹果公司现已公布 MacBook Pro (PROLED XDR 显示屏) 笔记本的价格：22,999 元起

IT之家从苹果官网获悉，MacBook Pro (PROLED XDR 显示屏) 提供 14 英寸和 16 英寸两个尺寸，可选 M5 Pro 和 M5 Max 芯片。各版本售价详情如下：

14 英寸

  • M5 Pro（15 核 CPU、16 核 GPU），24GB 统一内存，1TB 硬盘，70W 电源适配器，标准玻璃：22,999 元

  • M5 Pro（18 核 CPU、20 核 GPU），24GB 统一内存，1TB 硬盘，70W 电源适配器，标准玻璃：25,499 元

  • M5 Max（18 核 CPU、32 核 GPU），36GB 统一内存，2TB 硬盘，140W 电源适配器，标准玻璃：36,999 元

  • M5 Max（18 核 CPU、40 核 GPU），48GB 统一内存，2TB 硬盘，140W 电源适配器，标准玻璃：41,999 元

16 英寸

  • M5 Pro（18 核 CPU、20 核 GPU），24GB 统一内存，1TB 硬盘，140W 电源适配器，标准玻璃：27,999 元

  • M5 Max（18 核 CPU、32 核 GPU），36GB 统一内存，2TB 硬盘，140W 电源适配器，标准玻璃：38,999 元

  • M5 Max（18 核 CPU、40 核 GPU），48GB 统一内存，2TB 硬盘，140W 电源适配器，标准玻璃：43,999 元

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关键词：苹果MacBook ProApple 特别活动

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