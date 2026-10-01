苹果 CEO 特努斯：MacBook Pro PROLED XDR 显示屏有多出色，亲手一触就知道

IT之家 10 月 29 日消息，太平洋时间 10 月 28 日上午 10 点（北京时间 10 月 29 日凌晨 1 点）在洛杉矶举行的“Pro and Tell”体验活动中，苹果公司正式推出首款支持触控操作的 MacBook Pro（PROLED XDR 显示屏），国行起售价 22999 元。

苹果公司前首席执行官、现任执行董事长蒂姆 · 库克（Tim Cook）发布微博，表示：

我们把触控带到了 Mac！从全新 iPad mini，到 14 英寸 MacBook Pro 和 iMac，再到配备 PROLED XDR 显示屏并支持屏幕触控的 MacBook Pro，创作者们有了全新的工具，尽情发挥才华，达到创意新高度。 We brought Touch to the Mac! From the all-new iPad mini to the 14-inch MacBook Pro and iMac... and now MacBook Pro with PROLED XDR Display and Touch, creators have new tools to do their best work yet.

苹果现任首席执行官约翰 · 特努斯（John Ternus）发布微博，表示：

全新 MacBook Pro 真的让我们眼前一亮！它有多出色，亲手一触就知道。 We’re glowing with excitement over the new MacBook Pro. You’ve gotta touch it to believe it.

苹果全球营销高级副总裁格雷格 · 乔斯维亚克（Greg Joswiak）在 X 平台发布推文，IT之家翻译如下：

隆重推出配备 PROLED XDR 显示屏的 MacBook！ 这款全球最佳专业笔记本电脑采用业界领先的双 OLED 显示屏、直观的触控体验、颠覆性的 M5 Pro 和 M5 Max 性能以及长达 24 小时的电池续航时间，所有这些都融入到更轻薄的设计中！

Apple 特别活动专题，发布首款触屏 Mac

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家包含外链的文章均包含本声明。