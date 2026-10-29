微软 Win11 26x00.9818 可选更新发布：定制右键菜单、文件夹选项支持深色模式

IT之家 10 月 29 日消息，微软昨日（10 月 28 日）面向 Windows 11 25H2 和 26H2 用户，推送 10 月可选更新 KB5127936，用户安装后版本号升至 Build 26200.9818 和 Build 26300.9818。

IT之家翻译官方更新日志内容如下：

一、逐步推送更新内容

1.1、文件管理器中的右键菜单

微软推出了重新设计的右键菜单，速度更快、更简洁、更易于自定义。它打开速度显著提升，减少了视觉干扰，并能更好地控制右键单击时显示的命令和第三方应用程序扩展。

现在用户可以深度自定义右键菜单。点击右键菜单底部的“自定义菜单”按钮，即可在“设置”中打开一个专门的自定义菜单部分，您可以在其中进行以下操作：

启用或禁用 Windows 内置命令，例如“发送到”和“创建快捷方式”。

向主右键菜单添加其他命令（例如，“打印”）。

选择哪些应用扩展程序显示在主菜单或子菜单中。您也可以完全隐藏应用扩展程序子菜单。

将剪切、复制、粘贴、重命名、删除和共享命令显示为经典的文本字符串，而不是带有图标的顶部栏。

将“属性”项移到右键菜单的最底部。

要自定义右键菜单，只需右键单击任意位置，选择“自定义菜单”，然后指定所需的命令、应用程序扩展和项目布局。使用默认配置无需任何其他操作。要打开包含所有可用选项的经典右键菜单，请在右键单击时按住 Shift 键。

1.2、文件管理器

文件资源管理器搜索结果页面上的关键文件信息（名称、位置和修改日期）现在以单一的结构化视图显示，从而更容易以可视化的方式分析搜索结果。

文件资源管理器地址栏现在支持波浪号字符 ~，使您可以快速导航到当前用户的配置文件文件夹及其子目录（例如，~\AppData ）。

为“文件夹选项”对话框全面支持深色主题。

1.3、XBOX 模式

微软在 XBOX 模式下推出了全新的游戏任务视图界面，新增的导航栏可让用户快速访问“退出到桌面”操作和设备电源选项。这一改动使得玩家在游戏过程中执行关键系统操作更加便捷。

1.4、设置

Windows 设置应用中改进的“隐私和安全”部分，让用户更容易找到“摄像头”、“麦克风”和“位置”子部分的隐私控制选项。它将类似的控制选项集中在一个页面上，并从更深层的子页面中提取使用信息。

“设备详细信息”卡片位于“设置”主页上，最初于 2026 年 3 月的更新 (KB5079391) 中推出，现在已在更多国家 / 地区可用。该卡片仅对已登录 Microsoft 帐户的用户显示，并提供关键电脑规格和使用选项的摘要。完整的设备规格仍然可在“设置”>“系统”>“关于”中查看。

设置 > 系统 > 内存中的临时文件页面设计进行了细微的视觉调整。

1.5、Phone Link

用户现在将鼠标悬停在“最近使用”部分中的最近消息或通知上，即可在“开始”菜单中直接显示内容预览，无需打开该项目。此功能可在“连接至手机”>“设置”>“个性化开始菜单”中进行控制。

1.6、任务栏

改进了在任务栏应用程序图标之间移动鼠标光标时弹出窗口缩略图的动画流畅度。

针对经常连接和断开外部显示器时多显示器配置的任务栏设置保存机制进行了优化。

1.7、屏幕放大镜

放大镜新增了对比度主题切换功能，可让您快速降低屏幕眩光，而不会扭曲照片、视频和图表的原始色彩。该切换功能默认启用深色对比度主题，位于放大镜工具栏上。您可以在“设置”>“轻松使用”>“放大镜”中选择其他主题。颜色反转功能仍然可用；此功能并非替代颜色反转功能。

现已为每个显示器添加独立缩放支持。现在，每个显示器都可以使用自己的缩放级别，使放大区域保持在相应屏幕的物理边界内。要启用此功能，请在“设置”>“系统”>“显示”中将显示模式设置为“扩展”。

要更改屏幕缩放比例，只需将鼠标悬停在屏幕缩放比例上，然后按 Win+<+> 或 Win+<->，使用 Ctrl+Alt 和鼠标滚轮，或者将放大镜工具栏拖动到所需的显示位置。



默认情况下启用独立显示器缩放功能。您可以在“放大镜”面板或“设置”>“轻松使用”>“放大镜”中禁用此功能或调整缩放级别。

已针对启用分屏缩放的多显示器配置实现了视口锁定功能。此功能可在您将光标移动到相邻显示器时，保持一个显示器上的缩放区域固定不动，而锁定的屏幕仍可交互。要锁定或解锁该区域，请将鼠标悬停在显示器上并按 Ctrl+Win+K：

Win+Esc 可一次性解锁所有显示器。



锁定功能的键盘快捷键可以更改为 Ctrl+Alt+P，方法是在“设置”>“辅助功能”>“放大镜”中。

1.8、实时字幕

新增了“启用屏幕阅读器音频”设置。该设置默认处于禁用状态。禁用后，Live 字幕将不会转录屏幕阅读器（例如 Narrator、JAWS 和 NVDA）的语音，而仅使用麦克风和系统音频。您可以在“设置”>“轻松使用”>“字幕”中启用此设置。

1.9、讲述人

新增了对 Microsoft 365 应用（包括 Word 和 PowerPoint）以及 Microsoft Edge（版本 153.0.4234.32 更高版本）和 Google Chrome（版本 153.0.8010.18 及更高版本）网页中数学表达式的阅读和分步导航支持。这使得视力障碍用户能够更轻松地处理公式、方程式和科学计数法。

按下讲述人键 +Alt+N 可激活公式导航模式，在该模式下，您可以使用方向键在等式的各个部分之间移动。要退出此模式，请按 Esc 键。



语音朗读功能的数学朗读功能现已支持六种语言：英语（美国）、英语（英国）、繁体中文、芬兰语、德语和西班牙语。您可以在语音朗读设置的“数学朗读选项”部分选择您偏好的语言。

1.10、家庭安全

改进了“家庭安全”功能在应用因家长控制设置的年龄限制而被阻止时显示的消息。

1.11、恢复

新增了对 WinRE 网络功能的支持，该功能允许 Windows 恢复环境自动重用已保存在主 Windows 操作系统中的适用 Wi-Fi 配置文件，包括受支持的基于证书的 Wi-Fi 网络。

此前，WinRE 只能自动连接到有线、未经身份验证的以太网或已为 WinRE 预配置的 Wi-Fi 网络，而用户必须手动连接其他 WPA2/3 网络并输入密码。

此次更新后，当恢复过程需要网络连接时，WinRE 可以使用已保存的 Wi-Fi 配置文件中的信息。这有助于设备在快速 PC 还原或云重建等场景中自动连接到互联网，而无需用户或 IT 管理员在 WinRE 中单独预配置 Wi-Fi 凭据。此功能默认启用。IT 管理员可以根据需要禁用此功能。

1.12、云重建

微软推出了云重建（Cloud Rebuild）功能，这项全新的恢复功能可以通过完全重新安装操作系统，将 Windows 11 电脑恢复到已知良好的状态，即使 Windows 无法启动也能做到。

与“重置此电脑”功能不同，云重建会从 Windows 更新下载目标 Windows 镜像和设备驱动程序。这样，无需 USB 驱动器、自定义镜像或当前已安装操作系统的功能，即可将设备恢复到完全可用的状态。

云重建功能包括：

启动云重建。在运行的操作系统中，依次点击“设置”>“系统”>“恢复”，然后点击“重建电脑”。电脑将自动重启进入 WinRE（Windows 恢复环境）并启动云重建向导。

如果操作系统启动失败，在多次启动尝试失败后，计算机将自动进入 WinRE 环境。从菜单中，选择“疑难解答”>“恢复和删除”>“云重建”。

通过以太网线或 Wi-Fi 无线网络将您的设备连接到互联网。确认目标 Windows 版本、内部版本号和语言，然后确认有关数据删除的警告。选择所需的磁盘准备方法（常规文件删除或永久数据擦除），然后确认重新安装操作系统。

磁盘擦除。新增了在重新安装 Windows 之前，可以选择常规文件删除或使用基于硬件的磁盘控制器擦除命令进行安全、永久的数据擦除的功能。硬件擦除过程不可逆。

远程管理。IT 管理员现在可以通过恢复 CSP 远程配置和运行 Cloud Rebuild，既可以使用当前安装的版本，也可以使用指定的目标版本。

1.13、备份和恢复

新增了还原过程摘要功能，该功能会在将配置文件备份应用到新设备后显示。摘要清晰地展示了哪些数据已成功传输，包括 Windows 设置和 Microsoft Store 应用列表。这提高了设备间配置传输的透明度，使用户能够立即验证还原结果，并继续进行系统设置。

1.14、应用管理

现在，基于组策略的预装应用移除功能已全面支持多会话环境。IT 管理员可以集中管理在多用户模式下运行 Windows 11 企业版和教育版的设备上的标准应用集的移除。

1.15、适应性休眠策略

自适应休眠策略的更新提高了从现代待机状态立即恢复的频率，并改善了低电量时的节能效果。显著的变化包括：当电池电量高于 80% 时，休眠频率降低；当电池电量低于 10% 时，休眠时间提前。

1.16、安全

在运行 Windows 11 的更多兼容设备上，内存完整性保护将自动启用。正如博文中所述，Windows 可能会在受支持的 PC 上进行升级时启用内存完整性保护 (HVCI)，以提高安全性并使设备为 Windows 的高级安全功能做好准备。这将保留用户和 IT 管理员的当前设置。例如，如果您之前手动禁用了内存完整性保护，系统将不会重新启用它。

1.17、IPv6 网络功能

Windows 现在集成了对 IPv6 CLAT 协议的支持，可用于无线 (Wi-Fi) 和有线 (以太网) 网络接口，并支持客户端 464XLAT 转换。这使得仅支持 IPv4 的应用程序能够从仅支持 IPv6 的网络无缝访问 IPv4 网络资源。这项创新加速了企业网络基础设施向仅支持 IPv6 的过渡，同时避免了丢失原有软件功能的风险。

前缀检测。默认情况下，PREF64 参数通过路由器通告 (RA) 发现；备用通道是对 ipv4only.arpa 的 DNS 查询。



系统要求。CLAT 需要基于 SLAAC 的 IPv6 地址分配。目前不支持 DHCPv6 前缀委派和适用于 Linux 的 Windows 子系统 (WSL) 环境。



配置。可以通过运行控制台命令启用 CLAT 支持。

netsh interface clat set global permit=enabled pref64fromdns=enabled pref64fromra=enabled

或者通过组策略，依次选择“计算机配置”>“管理模板”>“网络”>“TCPIP 设置”>“IPv6 过渡技术”。

1.18、数据保护 API (DPAPI)

系统已针对使用交互式用户确认提示的加密和解密操作发出警告。该消息告知用户，此交互式机制将于 2027 年 4 月停止运行。开发人员必须在此期限前停止创建以此方式保护的数据，迁移到现代的非交互式保护方案，并对现有数据集进行解密或迁移。不使用界面确认提示的标准 DPAPI 操作将继续正常运行，无需任何更改。

1.19、Windows 聚焦

微软对内部基础设施进行了优化，以提高锁屏界面 Windows Spotlight 服务背景图像加载和更新的稳定性。

1.20、Unicode

Windows 已更新对 Unicode 17.0 标准的文本格式支持，使操作系统能够正确显示和生成新的编码字符和文字。Unicode 17.0 新增了 4,803 个字符，其中包括对四种新文字的支持：Beria Erfe、Sidetic、Tai Yo 和 Tolong Siki。

二、所有用户均可使用

2.1、Microsoft Edge

微软已实现更快的应用启动机制，显著提升了 Microsoft Edge 的速度。当您点击链接或从任务栏或“开始”菜单启动 Edge 时（前提是浏览器进程已在后台运行），Windows 会立即将请求直接传递给程序的现有实例，而无需创建额外的中间进程。这降低了系统延迟，并提高了在密集型多任务处理期间的浏览器响应速度。此机制是集成通用 Windows 系统服务的第一阶段，未来任何第三方应用程序都可以使用此服务来加快启动速度。

2.2、应用管理

现在，基于组策略的预装应用移除功能已全面支持多会话环境。IT 管理员可以集中管理在多用户模式下运行 Windows 11 企业版和教育版的设备上的标准应用集的移除。

2.3、远程桌面

修复了启用管理员保护后，没有管理员权限的用户无法建立远程桌面连接的问题。连接可能会失败，并显示错误代码 0xC000000D ，提示“传递给函数的令牌无效”。

修复了阻止通过 Microsoft Intune 控制面板配置“指定代表受信任的 rdp 颁发者的证书指纹”组策略的问题。

2.4、智能应用程序控制

修复了 Windows 安全应用中的智能应用控制开关会变灰，导致停用后无法重新启用的问题。

2.5、Windows PowerShell

Windows PowerShell 和 Windows PowerShell 集成脚本环境 (ISE) 的名称已更新，以反映版本 5.1。在先前配置的设备上，安装更新后，“开始”菜单中的某些快捷方式可能会保留其先前的名称。

2.6、声音

修复了某些 AMD 显卡上通过 HDMI 和 DisplayPort 接口可能无法播放音频的问题。

2.7、应用程序控制

修复了执行 CIM 方法 PS_UpdateAndCompareCIPolicy 后可能导致操作系统无法启动的问题。

2.8、证书

解决了当第三方 CNG 密钥库提供商报告错误的算法名称或在提供商枚举期间失败时，导致 TPM 证明身份密钥 (AIK) 证书注册过程无响应的问题。

2.9、Windows 沙盒

修复了 Windows 沙盒在使用过程中可能会意外退出并出现错误代码 0x80370106 的问题。

2.10、BitLocker

改进了在 BitLocker 启动之前对意外 PIN 码重新输入尝试的处理，以防止因触发暴力破解密码保护攻击而导致锁定和进入恢复模式。

2.11、智能卡

Windows 智能卡迷你驱动程序已更新，以支持兼容的个人身份验证 (PIV) 智能卡的 RSA-3072 密钥。

2.12、适用于 Linux 的 Windows 子系统 (WSL)