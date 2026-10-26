微软重新分工 Win11 硬件安全：Pluton 剥离 TPM 2.0 职能

IT之家 10 月 26 日消息，科技媒体 NeoWin 今天（10 月 26 日）发布博文，报道称微软更新支持文档，宣布在新一代 AMD、英特尔和高通平台上，Pluton 安全协处理器不再承担 TPM 2.0 功能，TPM 将改由厂商固件 TPM 或独立 TPM 提供。

IT之家注：在 Windows 11 系统中，微软提高了硬件门槛，其中一项硬性要求就是设备必须要支持可信平台模块（TPM）2.0 版本。

TPM 通常以独立芯片、CPU 内的固件模块，或 SoC 中的安全协处理器形式存在。它拥有受保护存储区域，可保存密钥、证书、密码哈希和度量值；即使系统被重装或硬盘被拆走，这些受 TPM 保护的数据也难以被直接取出。

在架构层面，Pluton 是微软主导、由 AMD、英特尔、高通等芯片厂商在处理器内部实现的安全架构。该架构直接在 SoC 中集成安全处理器、受保护存储和安全固件，目标是减少攻击者通过物理接触或固件攻击窃取密钥、凭证和系统数据的机会。

在硬件落地方面，Pluton 将关键安全能力移入主处理器内部，让安全 CPU、密钥存储和加密引擎与系统主 CPU、内存及外部总线之间有更强的隔离边界。这样，密钥不必经过主板线路传输，攻击面更小。

微软 Pluton 目前在 Windows 11 上运行以下芯片集的设备上可用：

AMD：Ryzen™ 6000、7000、8000、9000 和 Ryzen™ AI 系列处理器

Intel®：核心™系列处理器 - Ultra 200V 系列、超系列 3 和系列 3 处理器

Qualcomm：Snapdragon® 8cx Gen 3 和 Snapdragon® X 系列处理器

此前 Pluton 的重要卖点之一，正是能够直接充当 TPM 2.0，并通过更隔离的硬件环境，降低攻击者物理接触设备后窃取数据的风险。

报道称微软已调整其 Pluton 安全架构在新硬件上的角色。根据微软更新后的 2026 年硬件指导，在 AMD、英特尔和高通的新一代芯片平台上，Pluton 将不再作为系统的 TPM 2.0 使用。

TPM 功能后续将改由处理器厂商提供的固件 TPM（fTPM）承担，例如英特尔的 PTT，或由主板上的独立 TPM 芯片提供。

微软强调，这一变化并不意味着放弃 Pluton。Pluton 仍将继续存在于当前及未来的 Windows 设备中，并继续提供硬件隔离的安全环境，本次调整只是剥离“作为 TPM”的职能。

不过，微软并未说明为何要在新平台上做出这一调整，也未公布是否与兼容性、供应链、安全策略或厂商实现方式有关。