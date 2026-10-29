微软承认 Win11“立即重启”按钮易误导用户，承诺将改进

IT之家 10 月 29 日消息，科技媒体 Windows Latest 今天（10 月 29 日）发布博文，报道称微软承认 Windows 11 现有更新页面存在误导情况：月度安全更新仍在安装，界面也会显示醒目的“立即重启”（Restart now）按钮。

该问题由微软最有价值专家（MVP）、安全解决方案架构师 Nathan McNulty 提出，根据他发布的截图显示，2026 年 10 月安全更新 KB5127648 仍处于“正在安装 —2%”，但 .NET Framework 更新和音频驱动更新已显示“等待重启”；页面上方却提示“需要重启（预计 6 分钟）”，并配有蓝色“立即重启”按钮。

IT之家附上相关截图如下：

McNulty 认为过早点击后，电脑仍需完成剩余安装；若仍有待处理更新，用户可能还要再次重启，反而浪费时间。有 IT 从业者指出，大型月度累积更新通常仍在后台进行，重启后电脑可能在较长时间内无法正常使用，甚至出现两次重启。

微软产品负责人 Jen Gentleman 解释，部分更新确实已就绪，用户可选择立即重启安装部署。

负责 Windows 管理的首席产品经理 Aria Hanson 补充，一些用户和测试场景需要该能力。她同时表示，微软正在考虑调整界面，以同时满足“尽快重启”和“等全部安装完成再重启”两类需求，并承诺在全部更新安装完成前不会推送重启通知。