消息称美国司法部就英伟达 129.3 亿美元收购 Hugging Face 一事展开问询

IT之家 10 月 29 日消息，据路透社报道，两位知情人士透露，美国司法部（DOJ）已就英伟达以 129.3 亿美元（IT之家注：现汇率约合 863.86 亿元人民币）收购开源平台 Hugging Face 的交易将如何影响人工智能领域的竞争展开问询。与此同时，反垄断执法人员正在继续对这家芯片设计商的行为进行长达数年的调查。

知情人士表示，司法部近期的问询涉及英伟达的并购、对外投资、销售模式，以及该公司是否对其客户施加了压力。关于 Hugging Face 交易，司法部官员重点关注该并购是否会让英伟达掌控 AI 领域的核心分发枢纽。

英伟达此前曾表示，这笔收购预计于 2027 年上半年完成，并强调 Hugging Face 将继续保持开放，兼容并支持各类芯片、云服务以及 AI 供应商的生态合作。

报道提到，美国司法部的任何行动都可能波及整个芯片行业，并对英伟达扩大其在人工智能领域影响力的投资与收购策略发起挑战。不过，政府启动调查本身并不等同于存在违法行为，也不必然会导致正式诉讼。

美国司法部发言人以长期政策为由，拒绝就部门目前审理的任何事项置评。英伟达拒绝置评，Hugging Face 的代表未回应置评请求。

其中一位知情人士表示，作为调查的一部分，司法部还审查了英伟达对 SchedMD 的收购。2025 年 12 月的这笔收购引发了人工智能专家的担忧，他们担心获取 SchedMD 开源软件的途径受到影响，该软件用于运行与国家安全相关的超级计算机。英伟达已承诺将继续维持开放获取与支持。

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