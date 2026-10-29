AI 行业重磅并购：彭博社称美满电子最快下周宣布收购光通信龙头 Lumentum

IT之家 10 月 29 日消息，彭博社今天（10 月 29 日）发布博文，报道称美国半导体公司美满电子（Marvell）计划收购数据中心光通信设备制造商朗美通（Lumentum），目前双方正在磋商谈判，交易最快可能于下周宣布。

IT之家援引博文介绍，双方尚未达成最终协议，若该交易达成，有望成为人工智能硬件供应链领域的一笔重量级并购。

从体量看，Lumentum 当前市值约 830 亿美元（IT之家注：现汇率约合 5,545.26 亿元人民币），迈威尔市值约 2,210 亿美元（现汇率约合 1.48 万亿元人民币）。彭博称，这笔潜在交易凸显了 AI 竞赛正推动科技企业加快通过并购扩大规模、抢占光通信和数据中心互连资源。

Lumentum 主要生产激光器及光通信器件，用于在数据中心、电信网络和服务器之间高速传输海量数据。且随着 AI 集群规模迅速扩大，高速光互连正成为决定算力效率的关键基础设施。

报道指出如果交易顺利落地，美满电子将更紧密地整合其芯片设计能力与 Lumentum 的光模块、激光器及光互连技术，有助于其强化 AI 数据中心产品布局，并简化部分供应链。

市场对消息反应剧烈。Lumentum 美股盘后一度大涨约 17%，随后涨幅收窄；迈威尔科技盘后则下跌约 8%，彭博社认为投资者既看好 AI 光互连的长期战略价值，也担忧巨额收购可能带来的融资压力、股权稀释和整合风险。

Lumentum