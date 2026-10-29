Claude AI 找漏洞实战：安卓手机锁屏下提取照片、53 分钟攻破 Linux 获取最高权限

IT之家 10 月 29 日消息，Anthropic 于 10 月 27 日发布研究报告，称其通过一个未公开发布的内部 Claude 研究模型，在 Chrome、Safari、Android、Windows 和 Linux 中发现漏洞，并将多个漏洞串联为 5 条可实际运行的攻击链。相关漏洞均已按协调披露流程报告厂商并修复。

其中最受关注的是 Chrome，IT之家援引博文介绍，Anthropic 向谷歌提交的报告共产生 62 个严重或高危 CVE，包括 13 个沙箱逃逸漏洞和 21 个可控制网页渲染进程的漏洞，修复已随 Chrome 156 发布。

研究团队称，Claude 在研究人员给出初始提示后，自主定位漏洞并编写利用代码；其 Chrome 概念验证可在页面加载后数秒内于 macOS 默认安装环境中打开计算器应用。

Safari 方面，Claude 发现的漏洞链可绕过同源策略，让恶意网站有机会读取用户已登录账号的数据；苹果已在同日确认并发布修复。Android 攻击则需物理接触设备，可在 Pixel 9 锁屏状态下通过 USB 提取照片等个人数据，谷歌称已处理该问题。

在 Windows 方面，Claude 重点发现追踪编号为 CVE-2026-33096 的漏洞，评分为 7.5，攻击者无需认证或用户交互即可让响应 HTTP/3 请求的服务器崩溃；微软已于 2026 年 4 月发布补丁。

最严重的是 Linux 漏洞 CVE-2026-98432，这是针对运行多路径 TCP 监听器的服务器，攻击者发送数据包即可在无凭据情况下获得 root shell。Anthropic 的验证共耗时 53 分钟，其中 48 分钟用于泄露内核指针，5 分钟执行命令。

Anthropic 公布了 5 条串联多个漏洞、配置弱点或竞态条件，最终实现数据窃取、系统崩溃或远程控制等 5 条攻击链：

1. Chrome：绕过沙箱执行代码

攻击从 V8 JavaScript 引擎漏洞开始，随后绕过 Chrome 的内存沙箱，再利用 CacheStorage 竞态条件和 FedCM 的释放后使用缺陷，最终在沙箱外执行任意代码。

2、Safari：一次点击窃取敏感数据

模型构建了一条“一次点击”攻击链，绕过同源策略，让恶意网页访问本应隔离的其他网站数据，可读取浏览器历史、Cookie 及登录状态下的邮件、银行等敏感信息。

3、Android：未解锁手机提取照片

该链条针对被锁定或未解锁的 Pixel 9 安卓手机，利用 USB 相关缺陷，在设备未解锁时提取照片等个人信息。手机即使处于锁屏状态，仍可能泄露本地媒体与个人资料。

4、Windows：远程反复崩溃服务器

Claude 发现 Windows QUIC 内核实现中的越界读取漏洞，可远程触发服务器反复崩溃。

5、Linux：零点击获取 root 权限

研究团队称，Claude 在 Linux 内核网络栈中发现一个零点击远程代码执行漏洞，可在约 53 分钟内获得 root 权限。