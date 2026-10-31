首页
IT圈
最会买
设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色
首页 > 数码之家>智能家电

7999 → 4598 元：容声大冰象 603L 法式平嵌冰箱直降，双净双系统鲜嫩 30 天

2026/10/31 21:26:02 来源：IT之家 作者：一乖 责编：一乖
评论：

法式

容声 · 大冰象 603L 平嵌冰箱定价 7999 元，今日按下方步骤下单，仅需 4798 元。

今日下单得 50 元红包，晒单种草后返 150 元猫超卡（详询客服），折合 4598 元闭眼囤好价：

  • 先领淘宝消费券：点此领券

  • 点击下方卡片领券后 → 点击宝贝右上角“→ 点击弹出页面右下角“淘金币点击此宝贝。

  • 下单时选择售价下方“以旧换新” → 更换旧物 → 小家电 → 充电宝（不回收）。

天猫容声 法式大冰象 603L 白色可选券后 4798 元领 471 元券

本次需 222 元淘金币，如果价格不对，大概率是淘金币不够，此项可联系客服返现，或按下方步骤借币。

十字门

容声 · 大冰象 603L 平嵌冰箱定价 7646 元，今日按下方步骤下单，仅需 4139.8 元。

今日下单加返 100 元红包（详询客服），折合仅需 4040 元

  • 先领淘宝消费券：点此领券

  • 点击下方卡片领券后 → 点击宝贝右上角“→ 点击弹出页面右下角“淘金币点击此宝贝。

  • 下单时选择售价下方“以旧换新” → 更换旧物 → 小家电 → 充电宝（不回收）。

天猫容声 十字门大冰象 603L 星曜灰 凝月白 2 色可选券后 5594 元领 118 元券

本次需 201 元淘金币，如果价格不对，大概率是淘金币不够，此项可联系客服返现，或按下方步骤借币。

法式简介

-36℃ 深冷，13kg/12h 冷冻力，三文鱼可生食标准，生鲜秒冻透，鲜嫩 30 天。

双系统 + 双 IDP2.0 主动净化，AI 自适应。

269L 法式冰箱冷冻容积，可装市售 1kg 重整鸡足足 85 只。

高强度抽屉 + 平衡稳定器，抽拉顺滑稳定，久用不变形，又稳又能装。

60㎝超薄平嵌，广角瞬开，拿取自由；98㎝高腰线，护腰便捷。

  • 先领淘宝消费券：点此领券

  • 点击下方卡片领券后 → 点击宝贝右上角“” → 点击弹出页面右下角“淘金币”点击此宝贝。

  • 下单时选择售价下方“以旧换新” → 更换旧物 → 小家电 → 充电宝（不回收）。

天猫容声 法式大冰象 603L 白色可选券后 4798 元领 471 元券

  • 京东 11.11 无门槛红包 面额至高 26888 元，每天抽 3 次：点此抽红包

  • 淘宝 11.11 无门槛红包 面额至高 26888 元，每天抽 1 次：点此抽红包

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家包含外链的文章均包含本声明。

【广告】
下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：双系统冰箱容声法式

软媒旗下网站： IT之家 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 软媒手机APP应用 魔方 最会买 要知