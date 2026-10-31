7999 → 4598 元：容声大冰象 603L 法式平嵌冰箱直降，双净双系统鲜嫩 30 天

责编： 一乖

作者： 一乖

法式

容声 · 大冰象 603L 平嵌冰箱定价 7999 元，今日按下方步骤下单，仅需 4798 元。

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十字门

容声 · 大冰象 603L 平嵌冰箱定价 7646 元，今日按下方步骤下单，仅需 4139.8 元。

今日下单加返 100 元红包（详询客服），折合仅需 4040 元。

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本次需 201 元淘金币，如果价格不对，大概率是淘金币不够，此项可联系客服返现，或按下方步骤借币。

法式简介

-36℃ 深冷，13kg/12h 冷冻力，三文鱼可生食标准，生鲜秒冻透，鲜嫩 30 天。

双系统 + 双 IDP2.0 主动净化，AI 自适应。

269L 法式冰箱冷冻容积，可装市售 1kg 重整鸡足足 85 只。

高强度抽屉 + 平衡稳定器，抽拉顺滑稳定，久用不变形，又稳又能装。

60㎝超薄平嵌，广角瞬开，拿取自由；98㎝高腰线，护腰便捷。

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