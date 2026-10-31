小鹏集团总裁王凤英：2027 年起，部分城市将设立 MONA 独立门店

IT之家 10 月 31 日消息，据界面新闻 10 月 30 日报道，小鹏集团总裁王凤英在 2026 巴黎车展期间表示，从 2027 年开始，部分城市将设立 MONA 的独立门店。她还提到，未来“不排除 MONA 品牌独立的可能性”。

报道提到，一线渠道端已经出现动作。北京一家小鹏汽车门店销售人员对界面新闻表示，“小鹏和 MONA 应该会分开销售，MONA 会有独立门店。新出行 CEO 贺磊称，广州市海珠区一家商场已出现待入驻的“小鹏 MONA 销售中心”。

此外，小鹏内部的产品策略也在调整。小鹏近期将 F、D、I、G 四条产品线合并为 G、D 两条产品线，I、F 并入 G 产品线，MONA 继续独享 D 产品线。这项调整进一步区隔了 MONA 与小鹏主品牌的产品规划。

IT之家注意到，小鹏 MONA L05 于 10 月 29 日晚上市，官方指导价 14.48 万元起，首销限时价 13.98 万元起。MONA L05 是 MONA 系列第三款车型，也是该系列首款大五座 SUV，面向全球 65 个国家和地区适配开发。车身长宽高为 4870/1930/1636mm，轴距 2940mm。

此外，小鹏汽车于 10 月 27 日宣布 MONA L05 新产线首批 5,000 台下线，号称是“独立产线，全力保供”。