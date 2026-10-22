小鹏汽车 00 后美女产品经理为 MONA L05 发布会上“老登”用词道歉：本意是玩笑，承认让人不适

IT之家 10 月 22 日消息，因为在小鹏 MONA L05 首秀发布会上多次使用“老登”这一称呼，还呼吁大家拒绝“登味审美”，小鹏汽车 00 后产品经理恩塔 Etta 今日发布道歉视频。

她在视频中解释称，“老登”是自己和团队成员平时用来开玩笑的词，并非恶意，但该词确实让部分人感到不适，对此表示抱歉，并称会认真反思。

此次争议言论发生在 10 月 15 日的小鹏 MONA L05 预售发布会上，何小鹏当时在巴黎连线后将舞台交给年轻产品团队，Etta 登台讲解时风格活泼，因形象出众被网友称为“最美产品经理”。

实际上，这场发布会的设计本身带有明确的传播意图。据小鹏介绍，MONA 产品团队中 95 后占 54%、00 后占 39%，何小鹏此前透露近一半产品经理是 00 后，发布会由他们主导讲解产品理念。

问题出在这套表达从“玩笑”进入公共传播之后引发大范围误伤。有微博用户指出，产品经理“一口一个老登”，“试图通过贬低一部分群体来达成目的”；也有评论认为，私底下说说无妨，但“发布会上各个平台传播，很多本意就会被曲解”。

更直接的反弹来自对小鹏营销策略的质疑：一场以“反老登”为标签的发布会，被部分观众评价为“恰恰是所有新能源里…… 最老登的品牌”。

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