全球不挑油：小鹏 MONA L05 超级增程适配多地区油品标准

IT之家 10 月 23 日消息，小鹏汽车官微今天（23 日）上午宣布，小鹏 MONA L05 超级增程车型实现“全球不挑油”，不止 92#、95#、98#，适配全球多种油品标准，面对不同市场的加油习惯，MONA L05 超级增程版都能轻松适配。

欧 6b：92#/95#/98#，覆盖 E0/E5/E10

欧 6e：95#/98#，覆盖 E5/E10

巴西 PL8：E22/E27/E30

新车已于 10 月 15 日开启预售，预售价区间为 16.98 万-19.18 万元，将于 10 月 29 日正式上市。其中，增程版搭载 1.5L 增程器，最大功率 70kW，驱动电机最大功率 183kW，配备 37.2kWh 电池组，纯电续航提供 237km、245km 和 253km 三种版本，满油满电综合续航 1310km。

据IT之家此前报道，小鹏汽车创始人何小鹏表示，新车是一台有“少年感”的大五座 SUV。在保留大空间座舱的前提下，小鹏换了一种设计思路，体现当下年轻人所需的“精致”“越级”“智能”。MONA L05 的越级不仅是一两个亮点配置，而是一整套。“从材质到设计、从配置到标准，30 万级才有的体验，一项不落。”

相关阅读：