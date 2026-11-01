IT早报 1101：苹果中国官网上线 Apple 智能介绍页面；新款小米 SU7 Ultra 无伪装实车曝光；我国首次载人登月任务乘组计划由三人组成...

“IT早报”时间，大家好，现在是 2026 年 11 月 1 日星期日，今天的重要科技资讯有：

1. 苹果中国官网上线 Apple 智能介绍页面：首批核心功能今年稍晚推出，千问整合一体

苹果中国区官网 10 月 31 日上线了 Apple 智能的介绍页面，提示 Apple 智能的首批核心功能将于今年稍晚推出。>> 查看详情

2. 新款小米 SU7 Ultra 无伪装实车曝光，消息称预计 2027 年上市

知情人士透露，新车将对外观造型进行调整升级，整套空气动力学套件全面优化，并搭载 DRS 鹅颈尾翼，相比在售版本改动幅度较大。>> 查看详情

3. 我国首次载人登月任务乘组计划由三人组成，两人着陆月球表面

我国计划在 2030 年前实现中国人登陆月球，将采用“两次发射，一次登月”的方式实现载人登月。>> 查看详情

4. 长鑫科技：已与多家头部客户协商长期供货协议

在 2026 年第三季度业绩说明会上，长鑫科技管理层就投资者关注的盈利前景回应称：已与多家头部客户协商长期供货协议，从而锁定中长期确定性需求，预计第四季度毛利率将继续保持稳定。>> 查看详情

5. 涉电动汽车、App 适老化等，500 多项国家标准下月实施

有关标准的实施，有利于突破信息壁垒、弥合“数字鸿沟”，帮助老年人等特殊群体共享信息化发展红利，平等便捷参与社会生活。>> 查看详情

6. 苹果 iPad mini 8 电池容量 4900mAh 略低于上一代 5034mAh，机身比前代薄 15% 且更轻

苹果按欧盟要求公布 iPad mini 8 电池容量为 4900mAh，略小于上一代的 5034mAh；因 A20 Pro 芯片能效提升，苹果称续航预估与上代持平，新机将于 11 月 6 日正式发售。>> 查看详情

7. 国铁集团：2026 年前三季度营收 9143 亿元，净利润盈利 130 亿元

前三季度国铁集团营收 9143 亿元、净利润 130 亿元，全国铁路发送旅客 37.1 亿人次，5 月 1 日单日发送 2484.4 万人次创新高。京沪高铁试点预约购票，静音车厢、爱宠行等服务持续扩围，全国铁路完成固定资产投资 6012 亿元、投产新线 1625 公里。>> 查看详情

8. 消息称某厂子系阔直板 2027 见，预计为小米 REDMI 旗下

博主爆料称某厂子系阔直板已进入评估阶段，预计 2027 年发布，或归属小米 REDMI。2027 年国产 TOP5 厂商将全面推出阔直板新机。>> 查看详情

9. 消息称 2027 年华为、小米、苹果阔折叠大概率正常迭代，OPPO、荣耀上新

博主 @数码闲聊站 10 月 31 日曝光 2027 阔折叠阵容，据称华为、小米、苹果大概率正常迭代，OPPO、荣耀上新，vivo 待定。>> 查看详情

10. 告别“网页套壳”：微软完善 Win11 原生框架 WinUI 体验，减少内存占用

科技媒体 Windows Latest 10 月 31 日发布博文，报道称微软于 10 月 27 日发布 Windows App SDK 2.6.4，进一步完善 Windows 11 原生应用框架 WinUI 体验，提升应用稳定性和兼容性，并增强 AI 功能。>> 查看详情

11. 安卓 7.0 版 Apple Music 发布：苹果升级品牌视觉，引入液态玻璃设计

科技媒体 9to5Google 10 月 30 日发布博文，报道称经过约 1 个月的 Beta 测试，苹果公司正式推出安卓 7.0 版本 Apple Music 应用，引入全新液态玻璃（Liquid Glass）设计，并更新品牌视觉。>> 查看详情

12. 网友分享 苹果 iPhone Duo 小技巧：录入食指第二指节指纹，拿起手机即自然解锁

Reddit 网友分享 iPhone Duo 解锁技巧，录入食指第二指节指纹，握持时自然识别解锁，省去调整手指的步骤，提升使用体验。>> 查看详情

13. 微软大规模自愿离职补偿计划引员工担忧，高管澄清“并非要裁 6 万人”

其中一名要求匿名的高管说：“微软并不打算减少 6 万名员工。我们也不是要用 AI 取代所有人。”他进一步披露，微软推出新计划，或是为了回应部分员工的不满，因为他们此前没有资格申请退休补偿。>> 查看详情

14. 国产经典动画《星游记》时隔 15 年回归，前传电影官宣启动

国产经典动画 IP《星游记》迎来开播十五周年，10 月 30 日正式官宣重启并发布前传电影预告。>> 查看详情

15. 全球最大加密货币盗窃案：20 分钟转走 63 亿美元，币安溯源是工程师笔记本失守

全球最大加密货币交易所币安（Binance）10 月 30 日表示，造成约 63 亿美元加密资产被盗的重大安全事件，源头指向一名 DevOps 工程师的笔记本电脑遭入侵。>> 查看详情

16. 吉利银河回应 2025 款银河星舰 7 车主大批投诉：已启动升级座舱平台专项技术评估

吉利银河表示，针对部分车主提出的 EO2 座舱平台升级 EO4 座舱平台的诉求，已启动专项技术评估，若具备可行性，将在后续公布升级内容、费用政策及权益保障。>> 查看详情

17. 广汽集团：不存在因“速成车”问题被要求实施召回的情形，坚决不造“速成车”

广汽集团表示，公司始终将品质与安全作为核心基因，坚决不造“速成车”。>> 查看详情

今天就先聊到这里，IT早报，咱们明天见。