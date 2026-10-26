IT早报 1026：苹果 iPhone Duo 热门游戏内屏黑边引吐槽；星闪 3.0 成果发布；张雪成功挑战摩托水上漂吉尼斯世界纪录；小米武汉员工住宅光谷梦享家开盘...

“IT早报”时间，大家好，现在是 2026 年 10 月 26 日星期一，今天的重要科技资讯有：

1. 苹果 iPhone Duo 内屏玩《王者荣耀》《原神》暂不支持全屏显示，大黑边被网友吐槽“公摊广告位”

据多位博主、网友分享，腾讯《王者荣耀》和米哈游的《原神》这两款热门游戏暂未适配苹果最新折叠屏手机 iPhone Duo。玩家使用该机内屏游玩上述两款游戏时，会出现无法全屏显示的问题。该情况也迅速引发网友吐槽，称内屏的黑边是“公摊广告位”、“公摊面积”。>> 查看详情

2. 星闪 3.0 标准成果发布：华为、中国移动、联想等共建，面向全场景智能物联，瞄准 AI、无源、毫米波等方向

在以“星闪 AI · 智合万物”为主题的 CEIC2026 暨国际星闪联盟产业峰会，星闪 3.0 标准成果正式发布。据介绍，3.0 将面向全场景智能物联，瞄准 AI、无源、毫米波等方向进行创新，已正式发布无损音频等三项标准，另外还有大量标准正在制定中，目前已经取得了阶段性成果。>> 查看详情

3. 40.74 公里！张雪时隔 17 年圆梦“水上漂”，刷新改装摩托车在开阔水域行驶最远距离吉尼斯世界纪录

“张雪机车”创始人张雪 10 月 25 日驾驶改装摩托车 MX450，在湖南省怀化市麻阳苗族自治县郭公坪镇小坡村，成功挑战“改装摩托车在开阔水域行驶最远距离”吉尼斯世界纪录。>> 查看详情

4. 小米第一代员工住宅项目「光谷梦享家」10 月 25 日开盘：共建 4 栋楼，三种户型全覆盖 297 户

小米生态链总经理陈波 10 月 24 日发布视频，宣布小米员工住宅项目 ——「光谷梦享家」10 月 25 日正式开盘。公开信息显示，小米「光谷梦享家」项目距小米武汉科技园约 700 米，是武汉首个小米同学定制化住宅，面向小米集团正式员工销售。目前，项目营销中心、样板间、休闲会所实景开放。>> 查看详情

5. 苹果 iPhone Duo 在部分区域破发：已加入电商平台“百亿补贴”，相对上市价便宜约 200-300 元

虽然首发日一度被加价 1500-2000 元，但开售仅两天后 iPhone Duo 就在部分区域出现破发，拼多多百亿补贴频道售价较上市价便宜约 200-300 元。不过 Apple Store 门店仍无现货，官网送货要等到明年 1 月。>> 查看详情

6. 古尔曼：苹果首款触屏 MacBook Pro 北京时间 10 月 29 日发布，标志公司产品策略迎来重大转变

这款产品将提供 14 和 16 英寸两种尺寸，首次引入 OLED 屏幕和灵动岛设计，并搭载专为触控交互设计的 macOS 27 Golden Gate。这意味着苹果彻底扭转了乔布斯时代对触屏笔记本的否定态度。>> 查看详情

7. 2027 羊年央视春晚总导演公布，于蕾连续五年扛起重任

总台 10 月 25 日官宣，于蕾出任 2027 丁未羊年央视春晚总导演，这是她自 2023 兔年起连续第五年执掌春晚。2027 年春节为 2 月 6 日，除夕为 2 月 5 日，当晚将举行羊年春晚。>> 查看详情

8. 《流浪地球 3（上）》电影全新物料即将发布，2027 年春节档上映

在第三十届全国影片推介会上，影片正式亮相并宣布全新物料即将发布。郭帆执导，吴京、刘德华等原班人马回归，沈腾、杨紫琼、克里斯托弗 · 瓦尔兹全新加盟，系列将分为上下两部。>> 查看详情

9. 铺路铺到苹果家：开发者成功令微软 Surface Duo 2 运行 iOS / iPadOS 26 系统

开发者 @none25smu 展示了跨平台移植新成果，让微软 Surface Duo 2 成功运行 iPadOS 26。项目仍处早期阶段，但已实现双屏运行与硬件加速，帧率从 3-10 FPS 提升至 37 FPS。开发者还计划将 iOS 移植到初代 Surface Duo。>> 查看详情

10. 比亚迪腾势 Z9GT 在香港上市，99.8 万港元

新车是香港市场首款搭载极速闪充与第二代刀片电池的豪华车型，采用经典 GT 车身设计。动力上拥有 850kW 峰值功率，零百加速仅 2.7 秒，配备 1000V 高压平台和易三方智能控制系统。>> 查看详情

11. 古尔曼：苹果正为 iPhone Duo 开发全新“便捷访问”模式，方便左撇子用户根据持机习惯调整界面

据彭博社记者马克・古尔曼透露，苹果正为 iPhone Duo 开发新便捷访问模式，可将外屏内容移至左侧或右侧。同时，IDC 预计其首年出货量超 1000 万部，高盛更是预测 2027 年出货量达 3300 万部。>> 查看详情

12. 国内首部 AI 院线长片《三星堆：未来往事》，票房过百万

《三星堆：未来往事》国内首部获国家电影局公映许可证的 AI 全流程院线长片，上映两天票房达 116.2 万。影片片长 100 分钟，依托博纳自研“博卡电影云片场”完成，团队历时两年产出 120 余万张底图。>> 查看详情

13. 比亚迪在韩销量激增，现代起亚本土市场承压

比亚迪低价车型在韩销量飙升，今年前 8 月增长至原先九倍，9 月新车登记量达 2 万台。现代起亚在价格竞争中承压，分析师警告服务网络与维修成本或是中国品牌长期障碍。>> 查看详情

14. 美运营商 Verizon 为苹果 iPhone Duo 预购延迟发货致歉，向受影响顾客赠送 100 美元礼品卡

有用户原本预计 10 月 23 日发售当日送达，但送达日期被推迟至 11 月 7 日甚至更晚。Verizon 表示正加快处理订单，下周将通过电子邮件发送礼品卡，可在线上或线下门店使用。>> 查看详情

15. 吉利全新帝豪向上系列车型上市：FlymeAuto2，限时感恩价 5.99 万元起

新车共推出 3 款车型，外观延续家族设计但细节调整，提供阿尔卑斯金等配色。内饰升级 12.8 英寸悬浮中控屏，搭载 FlymeAuto2 智能座舱，动力搭载 1.5L 四缸发动机。>> 查看详情

16. 腾讯《王者荣耀》暂未开放 iPhone Duo 机型 120 帧模式，Air 用户苦等一年也仍未解锁

据玩家反馈，腾讯《王者荣耀》除了暂未适配 iPhone Duo 的内屏显示外，还没有开放该机型的 120 帧模式。作为参考，iPhone Air 也未解锁《王者荣耀》的 120 帧模式。>> 查看详情

17. 卢伟冰再谈小米 18 Fold 手机折痕：采用新一代折叠架构，平均深度 ≤30μm

小米集团合伙人 / 总裁、手机部总裁、小米品牌总经理卢伟冰 10 月 25 日发文，再度谈及了小米 18 Fold 中折叠手机的折痕情况：采用新一代折叠架构，强度更高，更抗冲击，同时带来超强折痕控制，平均折痕深度 ≤30μm。>> 查看详情

18. 张雪谈成功挑战“水上漂”吉尼斯世界纪录自己表现：打 99 分，留 1 分不要太骄傲

“张雪机车”创始人张雪 10 月 25 日驾驶改装摩托车 MX450，在湖南省怀化市麻阳苗族自治县郭公坪镇小坡村，成功挑战“改装摩托车在开阔水域行驶最远距离”吉尼斯世界纪录。赛后，张雪在接受采访时表示，挑战过程中发挥还是很稳定的，出去之后没有刻意拉高车速。如果没有挑战成功，还是很丢脸的，所以很谨慎。张雪还给自己的表现打了 99 分，称留 1 分不要太骄傲。>> 查看详情

19. 小米 18 Fold 中折叠手机官宣适配娱乐工作各类应用，网友热评“终于迎来最佳宣发期”

小米手机官方 10 月 24 日发文，介绍 18 Fold 中折叠手机的应用适配情况：适配爱奇艺、网易云音乐、高德、WPS 等各类应用，从休闲娱乐到日常工作，全面覆盖。有网友评论称：“终于迎来了最佳宣发期。”>> 查看详情

20. 苹果 iPhone Duo 部分区域破发，王腾称相比小米、华为阔折叠手机没有特别领先的地方

今日宜休科技公司创始人王腾 10 月 25 日发文，谈及了 iPhone Duo 破发这一话题。他表示：上手体验了下 iPhone Duo，整体还是挺精致的，但相比小米、华为的阔折叠并没有什么特别领先的地方。今天依托优秀的工程师团队和强大的产业链资源，中国的科技团队，在大多数领域都能做出不逊于海外友商，甚至是更好的产品。>> 查看详情

21. 华为 Mate 90 RS / Pro Max 典藏版推 HarmonyOS 7.0.0.111SP13 升级，优化与睿影 Z10 模块相机连接

华为 Mate 90 RS 非凡大师和 Mate 90 Pro Max 典藏版推送了鸿蒙 HarmonyOS 7.0.0.111SP13 版本升级。据用户反馈，该版本优化了与华为睿影 Z10 模块相机的连接体验，此前有消息称在更新 111 SP12 版本后无法连接睿影 Z10（概率性复现）。>> 查看详情

22. 苹果 iPhone Duo 耐用性测试：反向弯折内屏开裂

博主 JerryRigEverything 对 iPhone Duo 进行暴力测试，外屏超瓷晶面板表现强悍，但内屏抗刮一般，且在展开状态下遭反向弯折后玻璃迅速开裂。测试还模拟了日常沙尘与锁子甲摩擦场景，结果出人意料。>> 查看详情

今天就先聊到这里，IT早报，咱们明天见。