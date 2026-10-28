IT早报 1028：张一鸣以 6700 亿元刷新中国首富财富纪录；谷歌推最强世界模型 Genie 4；苹果推 M6 芯片 14 寸 MacBook Pro；小米 REDMI K100 手机发布...

“IT早报”时间，大家好，现在是 2026 年 10 月 28 日星期三，今天的重要科技资讯有：

1. 2026 胡润百富榜发布：张一鸣 6700 亿元刷新中国首富财富纪录、DeepSeek 梁文锋首次上榜位列第七

胡润研究院发布《2026 胡润百富榜》。今年共有 1529 位个人财富 50 亿元以上的企业家登上胡润百富榜。字节跳动创始人张一鸣以 6700 亿元第二次成为中国首富，刷新中国首富的财富纪录。DeepSeek 的梁文锋首次上榜便以 2800 亿元财富，进入榜单前十（位列第七）。>> 查看详情

2. 谷歌推出最强世界模型 Genie 4：一句话创造可交互虚拟世界，首次实现音视频同步生成

谷歌 DeepMind 推出研究预览版世界模型 Genie 4，可生成高拟真可交互虚拟世界，支持实时编辑场景、同步生成音频，还计划向 AI Ultra 订阅用户开放。>> 查看详情

3. 苹果为 14 英寸 MacBook Pro 推出 M6 芯片版本，15999 元起

苹果现已为旗下 14 英寸 MacBook Pro 推出 M6 版本，该笔记本主要是更换新款芯片，设计上保持不变，国行售价为 15999 元起，产品将于 10 月 29 日凌晨 1 点 10 分接受预购，11 月 6 日发售。>> 查看详情

4. 小米 REDMI K100 手机发布：骁龙 8 至尊版旗舰芯，限时特惠价 2999 元起

新机配备 6.83 英寸 165Hz 直屏与 10000mAh 金沙江电池，搭载狂暴双芯和游戏独显 D2，出厂预装澎湃 OS 4。>> 查看详情

5. “大器鼎成”：比亚迪官宣仰望超豪华行政旗舰轿车“鼎曜”

27 日下午，比亚迪仰望汽车官微发文宣布，超豪华行政旗舰轿车正式定名为“鼎曜”。>> 查看详情

6. 苹果为 24 英寸 iMac 推出 M6 芯片版本，国行 12499 元起

苹果现已为旗下 24 英寸 iMac 推出 M6 版本，这款 iMac 相比上一代主要就是例行更换新款芯片，设计上保持不变，定价 1,499 美元（IT之家注：现汇率约合 10,019 元人民币）起。>> 查看详情

7. 小米 18 Pro 系列全球版机型定价曝光：1549 欧元起

意大利零售商提前泄露了价格信息，小米 18 Pro 起售价 1549 欧元，Pro Max 为 1974 欧元。全球版电池容量比国行版更小，还独占酒红色配色。>> 查看详情

8. 为避免在韩国市场引发争议，苹果悄悄移除当地官网 iPad mini（A20 Pro）海报中的手部

苹果韩国官网 iPad mini (A20 Pro) 宣传海报移除手部元素，仅留设备本体，中国官网仍保留捏机展示机身的画面。因该捏机手势类似韩国冒犯性「C」字手势，此前《冒险岛》曾因类似手势引发争议。>> 查看详情

9. 消息称某厂新机影像实验室出现双潜望长焦方案，预计华为旗下

数码闲聊站爆料某厂新机影像实验室出现双潜望长焦方案，结合爆料习惯预计为华为旗下，该机采用 RYYB 传感器。>> 查看详情

10. 消息称苹果 iPhone 18e 手机将配备 6.12 英寸 60Hz LTPS OLED 面板，匹配 48Mp 单摄

新机搭载 2nm A20 芯片，后置 48Mp 单摄，前摄或升级至 24Mp。iPhone 18 标准版同期爆料配备 9GB RAM、双 48Mp 后摄及自研 C2 基带，预计明年春季发布。>> 查看详情

11. 比亚迪第三代秦 PLUS DM-i 上市：综合续航 2290km，限时 7.69 万-9.79 万元

比亚迪第三代秦 PLUS DM-i 27 日上午正式上市，新车拥有“六大升级”，纯电续航 220km，满油满电综合续航 2290km，百公里 NEDC 工况亏电油耗 2.58L，均号称是同级之最。>> 查看详情

12. 知情人士：DeepSeek 大举扩充团队，梁文锋长期在北京租房

这位接近 DeepSeek 的人士还透露，DeepSeek 的办公地主要位于北京和杭州。创始人梁文锋长期在北京租房居住，房间布置一直比较简单。>> 查看详情

13. 反诈博主“徽剑”被曝 2 年前遭买凶遇害，曾公开举报陈志犯罪集团重要骨干成员刘忍

据界面新闻 27 日报道，反诈博主“徽剑”（原名吴恺）已于两年前遭买凶遇害。他生前持续公开举报的对象，正是 2026 年 6 月被押解回国的柬埔寨太子集团骨干、柬埔寨安徽商会会长刘忍。>> 查看详情

14. 反向创造历史：2026 英雄联盟全球总决赛 LPL“一号种子”AL 战队一场未胜被淘汰，官方发文致歉

27 日早间，中国大陆赛区 LPL 的“一号种子”—— AL 战队 0:2 不敌来自北美赛区的 TLAW 战队，最终在瑞士轮比赛中以四小场全败的战绩被淘汰，止步十六强。>> 查看详情

15. 苹果 iOS 27.2 正式版国行“最重要专属功能”，可禁止 App 摇一摇跳转

用户需进入“设置”>“隐私与安全”>“运动与健身”，找到“限制动作数据”选项，然后点击右上角“编辑”，就可以将需要屏蔽摇一摇跳转的 App 添加至限制名单中。>> 查看详情

16. 抖音集团副总裁李亮：腾讯短剧、短视频增长速度远远超过抖音和红果

抖音集团副总裁李亮称，腾讯短剧、短视频增速远超抖音和红果；他驳斥“中国互联网的字节时间”说法，强调短视频领域竞争激烈。同时红果短剧否认网传 400 亿营收数据。>> 查看详情

17. 红果短剧：网传“红果短剧年收入 400 亿”等为不实信息

红果短剧官方声明称，网传“年化收入逼近 400 亿元”“营收 420 亿至 450 亿元”等说法均不实，相关“机构数据”“专家预计”无事实依据。传闻疑将短剧收入与 2025 年中国电影 518.32 亿元总票房对比，得出“碾压电影产业”结论。>> 查看详情

18. 广西柳州一男子开启汽车智驾后拍摄“玩手机、吃东西”视频炫耀，被警方依法处置

广西柳州一车主发布开启智驾后在车内吃东西、自拍甚至宣称睡觉的视频，被交警查获并批评教育，责令下架相关视频。交管部门明确 L2 级辅助驾驶不等于自动驾驶，相关行为属妨碍安全驾驶。>> 查看详情

19. 看了不烧心，红果短剧宣布治理剧集核心设定、人物关系、关键桥段及剧情推进手法高度相似的“换皮”内容

平台将进一步加大对低质和同质化内容的治理力度，重点治理过度情绪渲染和对微短剧剧情结构、核心设定、关键桥段、人物关系及视听表达要素的同质化使用问题。>> 查看详情

20. Counterpoint： 苹果 iPhone 18 Pro 系列上市三周全球销量同比增长 3.1%，主要由中国市场拉动

Counterpoint 数据显示 iPhone 18 Pro 系列上市三周全球销量同比增长 3.1%，呈现喜忧参半的开局，Pro Max 需求显著强于标准版 Pro，中国市场首销表现亮眼。>> 查看详情

21. 国家广电总局：交互式网络电视 IPTV 应实现开机看全屏直播功能，不得播放开机广告

国家广播电视总局 27 日发布公告，《交互式网络电视运营服务管理暂行规定》已经于 2026 年 10 月 23 日国家广播电视总局局务会议审议通过，现予公布，自 2026 年 11 月 27 日起施行。>> 查看详情

今天就先聊到这里，IT早报，咱们明天见。