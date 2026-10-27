IT早报 1027：人类史上最大 IPO 之 Anthropic 提交 IPO 申请；5499 元起苹果 iPad mini 8 发布；奥迪中国四环与字母标分家；多所高校将通过数字人民币发工资...

“IT早报”时间，大家好，现在是 2026 年 10 月 27 日星期二，今天的重要科技资讯有：

1. 人类史上最大 IPO！Anthropic 提交纳斯达克 IPO 申请，股票代码为“ANT”

AI 独角兽 Anthropic 正式递交 S-1 文件冲刺纳斯达克，代码 "ANT"。2026 上半年营收同比暴涨 13 倍，调整后营业利润扭亏为盈，但可转换票据公允价值变动致账面巨亏。已签巨额算力租赁协议，未来最低付款约 4170 亿美元。>> 查看详情

2. 5499 元起：苹果发布 iPad mini 8 平板，8.5 寸 60Hz OLED 屏、A20 Pro 芯片、支持 IP67 防尘防水

新款 iPad mini 搭载 8.5 英寸 OLED 屏幕，比上代薄 14%，配备 A20 Pro 芯片，性能更强。10 月 29 日凌晨 1 点 10 分开启预购，11 月 6 日正式发售，起售价 5499 元。>> 查看详情

3. 奥迪中国四环标和字母标正式分家：一汽强化四环，上汽聚焦 AUDI

奥迪中国宣布与一汽、上汽签署战略协议，明确“双品牌、双合作伙伴”渠道架构：一汽强化四环品牌智能豪华新能源与燃油车，上汽奥迪聚焦 AUDI 字母标专攻新能源。上汽奥迪 2027 年底前仍可销售四环产品。>> 查看详情

4. 大学老师工资将通过数字人民币钱包发放，江苏多所高校收到通知

扬州大学财务处 10 月 20 日发布通知，接省财政厅预通知，自 2026 年 11 月起，学校在职在编人员（含人事代理）工资将通过数字人民币钱包发放，请相关人员根据自己目前的工资卡情况，于 10 月 23 日前完成数币钱包的开立与升级。>> 查看详情

5. 苹果回应 iPhone Duo 内屏开裂问题：仅少量设备受影响，可申请换机

苹果承认少量 iPhone Duo 存在内屏故障，铰链附近出现裂纹，用户可联系 AppleCare 或到店换机。iFixit 拆解发现支撑杆回缩异常或为元凶，网传部分裂痕图系 AI 生成。>> 查看详情

6. 苹果 iPad mini（A20 Pro）仅 512GB 机型配备 6 核中央处理器、双 16 核神经网络引擎

128GB、256GB 版本 A20 Pro 芯片为 5 核 CPU、单 16 核神经网络引擎，顶配 512GB 版本升级为 6 核 CPU、双 16 核神经网络引擎，性能较上一代大幅提升。>> 查看详情

7. 2026 央视《鸿蒙星光盛典》定档 12 月 5 日，见证华为鸿蒙应用体验进入成熟好用阶段

央视频 10 月 26 日宣布，2026《鸿蒙星光盛典》将于 12 月 5 日在深圳湾体育中心“春茧”体育场举办，共同见证鸿蒙应用体验进入成熟好用阶段。>> 查看详情

8. 苹果 iPad mini（A20 Pro）升级 OLED 面板，但仍为 60Hz 刷新率

苹果 10 月 26 日发布了新款 iPad mini，采用 A20 Pro 芯片，10 月 29 日凌晨 1 点 10 分接受预购，11 月 6 日发售，定价 5499 元起。>> 查看详情

9. 新一代小米 SU7 Ultra 伪装车路测视频曝光，超大尾翼设计巨吸睛

博主 @毒特Dot 发布了新一代小米 SU7 Ultra 伪装车的路测视频，视频画面显示，该车整体延续了前代外观设计，但拥有全新的超大尾翼设计。博主感叹，新 Ultra 的空力看着太暴力。>> 查看详情

10. 苹果详解 iPad mini（A20 Pro）全新 Acoustic Display 声学显示屏：低音扬声器可通过屏幕协同发声

新款 iPad mini 采用 A20 Pro 芯片，配备 Acoustic Display 声学显示屏，实现 IP67 防尘防水，并带来更出色的音频体验。1200 万像素 Center Stage 前摄移至横向边框，前后双麦克风，更适合视频通话。10 月 29 日凌晨 1 点 10 分开启预购，11 月 6 日发售，5499 元起。>> 查看详情

11. 消息称腾讯绿泡泡短剧小程序月活过亿，10 月首周周活环比增长 44.1%

QuestMobile 数据显示，截至今年 8 月，腾讯绿泡泡短剧小程序月活达 1.43 亿，10 月首周周活 8968 万，较 9 月首周提升 44.1%。原“短剧”小程序入口被全面接替，叠加视频号等微信生态流量支持，成为增长关键。>> 查看详情

12. 央视曝光新能源汽车充电桩“电动自行车充电神器”转接头：无安全认证、极易引发火灾

上海奉贤区一小区停车场因居民违规使用新能源汽车充电桩给电动自行车充电引发火灾，未造成人员伤亡。央视提醒此类转接头无安全认证，极易引发火灾，严禁违规使用。>> 查看详情

13. 苹果 iOS / iPadOS 27.2 正式版发布：增强 Siri AI，更新 Apple Music 品牌视觉

苹果 10 月 27 日向 iPhone 和 iPad 用户推送了 iOS / iPadOS 27.2 更新（内部版本号：24B119），本次更新距离上次发布正式版间隔 28 天。>> 查看详情

14. 1 秒下载两万部 4K 电影：3.2Pb/s，我国团队创下单纤双向实时光传输容量的世界纪录

该方案验证了多芯光纤超宽带扩容路线产业化潜力，为大型算力枢纽互联、骨干传输及 6G 承载提供下一代高速光通信核心技术支撑。>> 查看详情

15. 小鹏汽车回应车撞报废安全气囊未弹出：未达到传感器触发条件，尊重客户第三方鉴定诉求

小鹏汽车在回应中表示：该客户车辆 10 月 15 日发生碰撞。经后台数据和行车视频分析，碰撞发生时车辆处于手动驾驶状态，碰撞前驾驶员持续踩加速踏板并猛打方向盘。本次事故未达到车辆安全气囊碰撞传感器触发条件，针对客户提出委托第三方鉴定的诉求，我司尊重客户诉求，会配合做好后续工作。>> 查看详情

16. 消息称更多用户反馈苹果 iPhone Duo 内屏出现“开裂”问题

部分用户反映屏幕沿铰链区域出现裂纹，并伴随显示异常。有案例在设置阶段或充电时发生故障，苹果多地门店已提供换机，但印度用户对售后效率提出质疑。>> 查看详情

17. 原生桌面级应用 WPS for Pad 正式上线小米应用商城，支持 18 Fold、平板设备下载使用

金山办公 WPS 官方微博 10 月 26 日宣布，专为平板量身打造的原生桌面级应用 WPS for Pad，已正式上线小米应用商城。使用小米平板 & 小米 18 Fold 的用户，将设备升级至小米澎湃 OS4 系统后，可以直接前往小米应用商城搜索「WPS for Pad」下载使用。>> 查看详情

18. 鸿蒙智行尊界汽车微博复更，发布 S800 典藏大观车型组图

在经历刹车踏板支架断裂事件风波后，鸿蒙智行尊界汽车微博 10 月 26 日恢复更新，并发布了一组尊界 S800 典藏大观的宣传图。在工信部等三部门发布了联合调查有关车辆刹车踏板支架断裂问题的通报后，该账号曾发布声明，宣布积极响应、完全服从并将全力配合联合调查组的工作。>> 查看详情

19. 网友成功将一加 Ace 5 刷入“真”纯血鸿蒙 6 系统：机型显示华为 Mate 80 Pro，实现 GPU 完美修复

B站网友 @RryanLyu 10 月 25 日晚发布视频，分享了自己的最新刷机成果 —— 为一加 Ace 5 成功刷入 HarmonyOS 6，并实现 GPU 完美修复。视频显示，刷机后，机型显示为华为 Mate 80 Pro，侧边快捷栏等功能均可正常使用。>> 查看详情

20. iFixit 拆解苹果 iPhone Duo：初步锁定折叠屏故障潜在诱因

iFixit 发布苹果 iPhone Duo 深度拆解报告，铰链内部结构比专利图纸更复杂，集成大量齿轮、弹簧与联动关节。可维修性获 5 分，为折叠屏历史最高。针对用户反馈的开合异响后内屏横向亮线问题，锁定了铰链中部支撑结构与排线开孔衔接区域的应力集中现象。>> 查看详情

21. 消息称明年国产 TOP5 厂商都会上阔直板新机，目前全部立项完成

据数码博主爆料，2027 年国产 TOP5 厂商的阔直板新机已全部立项并加速测试，涵盖影像、中端、性能等多个定位。OPPO 有望率先发布，荣耀紧随其后。苹果暂未跟进。>> 查看详情

22. 大疆针对北京地区消费级无人机推出专属托管服务：最长可免费存储一年，后续每台每年 199 元

大疆针对北京地区个人无人机推出托管服务，提供储存、电池补电、检测维修等一站式管理。10 月 26 日起开放申请，符合条件可享最长一年免费托管，内含一次双程包邮取用。需注意物流仅限非北京地区取还。>> 查看详情

23. 蓝思科技回应苹果 iPhone Duo 加单 30% 传闻：不评价具体比例，产线正加班赶工

苹果首款折叠屏手机 iPhone Duo 开售供不应求，市场传订单上调 30%。蓝思科技回应不评价具体比例，称相关产线任务饱满加班发货，已做好产能准备可灵活响应需求增长。>> 查看详情

24. 消息称苹果首款触控 MacBook Pro 笔记本有望支持 5G 蜂窝网络功能

苹果正在测试搭载 M5 Pro 芯片和 C1 调制解调器的 MacBook Pro 配置，预计将采用 eSIM 方案，体验与蜂窝版 iPad 一致，用户需开通一号双终端套餐。>> 查看详情

25. 华为余承东预热 2026 央视鸿蒙星光盛典：致敬每一位生态建设者，也感谢所有用户一路相伴

2026《鸿蒙星光盛典》将于 12 月 5 日在深圳湾体育中心“春茧”体育场举办。华为常务董事、产品投资评审委员会主任、终端 BG 董事长余承东 10 月 26 日发文，预热了 2026 央视鸿蒙星光盛典：致敬每一位生态建设者，也感谢所有用户一路相伴。>> 查看详情

26. 特斯拉官宣全系现款在售车型标配被动安全系统，称安全永远是设计的首要目标

特斯拉官方 10 月 26 日发布视频，分享了一起美国车主迈克尔等红灯时遭遇严重追尾的事故。特斯拉官方强调，安全永远是特斯拉车辆设计的首要目标，全系现款在售车型标配被动安全系统。>> 查看详情

27. 亩产 1211.14 公斤：我国玉米种植迎全球新纪录，一个人一部手机管上万亩地

新疆伊犁州玉米完成了田间测产，311.56 万亩平均亩产达 1,211.14 公斤，创下全球同尺度大面积单产最高水平。>> 查看详情

28. 华为何刚：畅享系列手机走过 11 年，累计发货量突破 1.6 亿台

华为董事、终端 BG CEO 何刚 10 月 26 日发布视频，预热了畅享 100 系列手机。他透露，华为畅享系列手机已走过 11 年，累计发货量突破 1.6 亿台（数据取数时间为 2015 年 10 月 1 日至 2026 年 10 月 1 日），耐用可靠、续航持久，也是很多朋友选择它的原因。>> 查看详情

29. 曝华为 Pura X View 销量破 60 万台：独享阔直屏、网友调侃出一台卖一台，已开启 60 天预约申购

据长期关注国内手机市场份额的数码博主 @RD观测 爆料，截至 2026 年第 42 周（10 月 12 日-10 月 18 日），华为 Pura X View 阔直板手机的销量约 65.23 万台。该机产能依旧无法满足需求，有网友调侃称：“现在就是出一台卖一台。”>> 查看详情

今天就先聊到这里，IT早报，咱们明天见。