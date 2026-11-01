消息称 Spotify 计划于明年初推出 AI 音乐混音服务，用户可自制歌曲混音与翻唱版本

IT之家 11 月 1 日消息，据金融时报 FT 消息，Spotify 正在积极推进版权授权谈判，并努力说服音乐人拥抱新技术。Spotify 计划在 2027 年初推出一项由人工智能驱动的新服务，允许用户自行制作歌曲的混音与翻唱版本。

知情人士透露，Spotify 计划在明年的第一季度推出该产品，并可能在 2 月份格莱美奖（Grammy Awards）前后首次亮相。其中一位知情人士表示，Spotify 正在考虑向订阅用户每月额外收取 4 至 5 美元（IT之家注：现汇率约合 26.7 至 33.3 元人民币）的增值服务费。

借助该功能，付费订阅用户可利用人工智能重新编排流行歌曲，例如将一首民谣改编为舞曲，或生成某位歌手“翻唱”他人曲目的全新版本。知情人士提醒称，具体时间和定价尚未最终确定，仍有可能发生变化。

在该媒体报道其人工智能混音计划后，Spotify 的股价在周五上涨了近 6%。该公司拒绝发表评论。

Spotify 正在与索尼音乐和华纳音乐就允许其上线该功能的授权协议进行谈判。据悉，该公司已与环球音乐集团、独立厂牌授权机构 Merlin 以及法国音乐公司 Believe 达成了协议。

尽管该技术引发了一些艺术家的抵制，但这一产品的面世，将成为音乐产业检验能否把生成式 AI 转化为新盈利增长点的关键试金石。

相关知情人士透露，Spotify 已联手全球最大的唱片巨头环球音乐，开始与多位知名音乐人展开一对一沟通，试图游说他们向该服务开放音乐版权。

不过消息人士坦言，相较于说服部分成名已久的老牌音乐人，拿下当红流行巨星的合作阻力明显更大。根据规划，即便所属唱片公司已经与 Spotify 签署了授权协议，音乐人本人仍拥有自主决定是否参与的权利。

Spotify 早在今年 5 月就对外预告了该功能，但此后一直未透露更多细节。今年 8 月，公司联席首席执行官古斯塔夫 · 索德斯特伦（Gustav Söderström）曾向投资者表态，称该服务将在彻底筹备就绪后正式推出。

值得注意的是，该服务与 Suno 等根据文本提示从零生成全新音频的 AI 音乐生成器截然不同。Spotify 的模式是允许乐迷基于已授权同意入驻的音乐人作品进行二次创作。

按照目前的拟定方案，乐迷创作混音版本所产生的版权版税将全额反哺给原作音乐人。知情人士还透露，Spotify 正在开发一套配套系统，使这些混音作品能够正常进入各类播放列表，其播放量也将直接计入原作歌曲在 Spotify 官方榜单的成绩。

在今年 9 月举行的投资者交流会上，索德斯特伦曾公开呼吁老牌艺术家积极拥抱这项 AI 增值功能以拓宽变现渠道：

“如果你是一位活跃于上世纪 80 或 90 年代的歌手，以往增加收入的唯一方式，只能寄希望于其他专业歌手来翻唱或混音你的老歌。而现在，你完全可以依靠全球粉丝亲自去创作、混音和翻唱你的经典作品。”

他进一步补充道：“只要有一位粉丝为你的歌曲制作了混音版，你从流媒体总版权池中分得的版税份额就会因此切实增加。”