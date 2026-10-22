Spotify 推出首款原生车载应用，率先登陆奥迪 A6 e-tron 与 Q6 e-tron 电动汽车

IT之家 10 月 22 日消息，据汽车媒体 InsideEVs 今天报道，Spotify 现已推出其首款真正意义上的原生车载音乐应用。该 App 由 Spotify 自主研发，没有遵循谷歌的设计限制。

IT之家从原报道获悉，Spotify 此前推出的 Android Automotive 应用采用无界面架构，后端流媒体服务负责提供数据、播放列表和音乐曲库，UI 设计必须严格遵循谷歌设计规范。而原生版采用有界面架构，Spotify 可以完全自主地设计 UI。

Spotify 汽车业务开发负责人 Jonathan Tarlton 表示：“这款应用的每一颗像素都由我们绘制，用户体验掌握在我们手里。我们不再受限于模板或框架，这是 100% 由 Spotify 打造的应用。”

同时，这款应用可以利用奥迪车型的各种新特性。对于配备副驾驶显示屏的车型，Spotify 可以显示音乐歌词。前排乘客可以扫描二维码加入共享聆听，向共享播放队列中添加歌曲。中控屏支持显示歌词和 MV，车辆一旦开始行驶，屏幕只保留音频播放控件。

此外，该应用可通过奥迪 MMI 的应用商店安装或更新。首次登录时，用户需要使用智能手机扫描车载屏幕上的二维码完成验证，后续无需手机即可运行。

该应用已在美国上线，支持 A6 e-tron 和 Q6 e-tron 电动汽车，以及 2026 或更新款 A5、Q5 和 A6 燃油车型。未来将登陆欧洲、南美洲和北美洲、亚洲、非洲及澳大利亚等市场。