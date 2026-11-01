被 AI 假学生薅了 2 亿美元贷款羊毛，美国司法部紧急调查

IT之家 11 月 1 日消息，美国司法部（DOJ）于当地时间 10 月 31 日公布了“Operation Ghostbusters”行动的结果，该行动主要是调查广泛的学生贷款欺诈行为。

据该机构称，不良分子使用被盗身份申请学生贷款，并利用人工智能完成申请，使假学生看起来像是在参加在线课程。

虽然学校获得了大部分学生贷款的收益，但还是有部分剩余款项流入诈骗者的银行账户，并被转移到了海外。另一方面，那些没上大学的受害者，莫名其妙就背上了学生贷款。

美国多所社区学院和大学自 2021 年起开始怀疑联邦学生资助（FAFSA）项目存在欺诈行为。估计显示，美国政府因此行为损失超过 2 亿美元（IT之家注：现汇率约合 13.34 亿元人民币）。目前，超过 40 起未结的欺诈案件涉及 26 个联邦调查局现场办事处和 20 个美国检察官办公室。司法部将其命名为“Operation Ghostbusters”行动，目前已有五人被起诉。

美国司法部国家欺诈执法司助理司法部长 Colin M. McDonald 在声明中表示：“今天，我们宣布 Operation Ghostbusters 行动的首批成果 —— 这是一项全国性的行动，旨在阻止针对联邦学生资助、低收入美国人和美国纳税人的重大欺诈计划。”