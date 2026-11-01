海贝推出 HiBy R6III SE 便携 Hi-Fi 播放器：4 颗 CS43198 DAC 芯片，1798 元

IT之家 11 月 1 日消息，海贝宣布推出一款 HiBy R6III SE 便携 Hi-Fi 播放器，定价为 1798 元。

该机整体尺寸为 129.4 x 73.1 x 15.6 mm，重量为 250 g。提供黑色和海军蓝两种颜色选择，正面配备了一块 5 英寸 1280x720 分辨率 IPS 面板，背部搭配了钻石切割纹理的玻璃背板。

该机采用 4 颗 CS43198 DAC 芯片，支持 8 路独立输出。耳放部分支持 A 类和 AB 类模式切换，其中 A 类耳放由 OPA1652 运放、晶体管及 ELNA 音频电容组成。硬件搭载 45.158MHz 和 49.152MHz 两颗专用音频晶振。

该机搭载骁龙 665 处理器，配备 3GB RAM 与 32GB 存储空间，机身底部配备 3.5mm PO、4.4mm BAL、3.5mm LO 和 4.4mm BAL.LO 模拟音频接口，以及支持同轴输出的 USB-C 数字接口。系统内置全局 DTA 技术可绕开安卓 SRC，并支持 HiByCast 全局遥控。无线端支持 2.4G 与 5.0G 双频 WiFi 及双向 Bluetooth 5.0，兼容 UAT、LDAC 等蓝牙协议。

该播放器内置 4500mAh 容量电池。在 AB 类模式下，3.5mm 单端输出续航约为 13 小时，4.4mm 平衡输出续航约为 11 小时；切换至 A 类模式时，3.5mm 单端续航为 11 小时，4.4mm 平衡输出续航为 9 小时。

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