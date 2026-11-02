“女生罹癌离世前攒下医药费，买张 RTX5090 留给男友”温情故事引发关注，网友感叹“宁愿这是编的”

IT之家 11 月 2 日消息，一位 B 站 UP 主“小周装机日记”在今年 3 月时曾上传了一段感人的装机经历，内容是一位罹癌离世的女生偷偷攒下男友转给她的医药费和生活费，为他购买了一张 RTX 5090 显卡和一整套顶配主机，并留下一封手写告别信和一张银行卡。

近期，相应视频突然开始广泛传播，不少用户第一反应怀疑是摆拍 / 剧本，但更多网友感叹“宁愿这是编的”。

IT之家参考视频，该 UP 主“小周”接到一单上门装机业务，主机配置极高，显卡是 RTX 5090，他好奇询问是不是客户自己准备用来打游戏，男子回答整套设备是女友偷偷为他准备的。小周在房间里看到女生留下的书法作品，但始终没见到她本人，一度以为两人已经分手。

直到拆开显卡包装盒露出手写信后，该男子才说出真相，称“女友这个月已因癌症离世”。查看视频静帧可以看到手写信中主要记录了两人在 2022 年夏天深圳一起上下班、买菜做饭、宅家追剧的回忆，信件最后女生向男友道歉，说生病这半年让他跟着奔波操劳，很抱歉成为负担。

女生其实早已知道病情无法治愈，她悄悄把男友这些年转给她的医药费和零用钱全部存了下来，一部分买了 RTX 5090 和顶配主机满足男友热爱电竞的心愿，另一部分连同自己的存款留给了男友。