小米雷军到海尔总部参观，送董事长周云杰车模

IT之家 11 月 2 日消息，小米创办人、董事长兼 CEO 雷军今日分享照片，称其今天下午到海尔总部参观学习，对海尔董事长周云杰的盛情款待表示感谢，并赠送给对方一份小米 SU7 Ultra 车模。

IT之家注意到，雷军和周云杰此前有多次交流。去年 6 月，周云杰在谈到小米做家电时表示，欢迎更多企业参与竞争，将来考虑可以互相兼容生态。周云杰称：“所以我认为竞争是一个常态，而且欢迎更多的企业，参与这种竞争，在竞争中共同去发展，而且未来竞争，不是企业和企业之间的对抗，而是生态和生态的对话，各自生态，将来呢，应该是围绕，为用户创造好的体验，就现在家庭的系统，有苹果的，也有华为的、海尔的，包括小米的米家等等，将来还是要考虑在生态里边，给用户提供一个统一的界面，大家互相可以是兼容的，一定要考虑给用户带来便利，带来好的体验是第一位的。”

在被问到海尔是否和小米谈过家电行业智慧系统互联时，周云杰曾表示，海尔和小米一直在交流，不光是小米，海尔跟行业很多企业都在研究怎么样把智慧家庭能够实现互联。“因为企业一切的方向不是以企业自身为主体，一定要以用户的体验为中心来解决这个问题，所以这一定是方向。”

关于是否和雷军就此问题进行过个人交流，他表示，“在两会期间走代表通道之前，在等候的时候交流过这个话题。”