OpenAI CEO 奥尔特曼密访韩国，深化与三星、SK 集团 AI 芯片与数据中心合作

IT之家 11 月 2 日消息，OpenAI 首席执行官萨姆 · 奥尔特曼（Sam Altman）于上周末对韩国进行了一次未提前对外公布的访问。他与三星高管进行了会面，据报道还同 SK 集团会长崔泰源（Chey Tae-won）举行了会谈，进一步深化和韩国头部芯片厂商已有的合作关系。

三星在周六表示，奥尔特曼在首尔南部的龙仁市，会见了三星旗下电子、金融、生物科技等子公司的约五十名高管。

三星称，会谈内容包括人工智能技术进展、潜在商业机会，以及这项技术对企业决策和运营带来的影响。

韩国媒体报道，奥尔特曼还在周六与 SK 集团会长崔泰源共进午餐，SK 海力士、SK 电讯的高层一同出席。

当地媒体消息称，双方可能围绕人工智能芯片与数据中心展开合作磋商，其中包括现有高带宽内存供货方案以及人工智能数据中心建设计划。参会各方没有披露会谈细节。

据IT之家了解，奥尔特曼曾在 2025 年 10 月到访韩国，当时他会见了韩国总统李在明、三星电子会长李在镕以及 SK 集团会长崔泰源，并宣布和三星、SK 集团达成合作，这是 OpenAI“星门”计划的一部分。

OpenAI 的星门计划旨在在全球范围内扩建人工智能基础设施，韩国通过合作参与其中，合作方向集中在先进存储芯片供货以及人工智能数据中心建设。

根据相关协议，三星电子和 SK 海力士拟定计划，提升先进存储芯片产能；OpenAI 及其韩国合作方则同意探讨在韩国落地人工智能数据中心项目。

OpenAI 表示，韩国在人工智能落地准备度方面位居全球前列，同时有大量公私资金投入用于提升产业竞争力，这也是 OpenAI 选择扩大在韩布局的原因。

三星方面称，在此次访问之前，奥尔特曼还曾在 7 月于旧金山的 OpenAI 总部和三星电子会长李在镕会面。

当地媒体报道，奥尔特曼已于周六离开韩国。