央视揭秘“AI 生成女友”网恋诈骗流水线，15 人被骗 180 余万元

IT之家 11 月 2 日消息，据央视新闻报道，上海闵行公安机关近期侦破一起“AI 生成女友”网恋诈骗案。

IT之家参考通报获悉，上海工作的刘先生在刷短视频时，认识了一位叫婷婷的美丽女子，一个月后，婷婷说姨妈得了脑瘤，需要治疗，急需借款。

为了打消刘先生的疑虑，婷婷附上了医院的诊断证明和自己的身份证照片。当天，刘先生就转给婷婷 4 万元。然而在接下来的半个月时间里，姨妈的病情不断恶化，为此，刘先生多次转账，金额累计达 18 万多元。后续刘先生要求开实时视频被拒绝，于是刘先生选择报警。

上海闵行公安机关接到报警后调查发现，被“婷婷”骗走钱财的不止刘先生一人，在全国各地都有受害者。经过缜密侦察，警方摸清了这个诈骗网络各个环节的犯罪嫌疑人，并在广东、山东、贵州等地开展集中收网行动，抓获杨某甲、杨某乙、杨某婷、仲某、崔某等人。

经查，杨某甲诈骗团伙聘请专门的“聊手”，打造“7 天剧本”，适时发送经过 AI 技术处理的生活照、饭菜照。聊天内容也有一套话术，例如：第二天“晚上闲聊抱怨加班”，第三天提示聊手“最好自己打字闲聊”不要直接复制话术。当被害人和聊手之间感情升温后，固定情节就来了 —— 聊手会说，自己被公司老板骚扰，决定辞职自己开店。开业时，希望对方以男友的身份花费几百元送自己一个花篮。

事实上，聊手就是通过买花篮的过程，对被害人进行精准筛选。如果这个被害人愿意花几百元钱买花篮，那么聊手就会将被害人导向“悲情”家人重病环节，以诈骗更多钱财。

经查，杨某甲诈骗团伙合集骗取全国 15 名被害人 180 余万元，目前该团伙成员因不同罪名被判最高 11 年有期徒刑，并处罚金。