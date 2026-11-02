马斯克回应 Grok Bot 额度消耗过快：服务成本高到难以为继

IT之家 11 月 2 日消息，埃隆 · 马斯克称，AI 富足时代终将到来，但眼下，Grok Bot 还做不到不限量使用。

这位 SpaceX 首席执行官当地时间上周日在 X 平台发文称：有用户反馈每周额度消耗速度远超往常，对此他表示，该 AI 智能体的服务成本“相对于收入而言高到难以为继”。

Grok Bot 是 SpaceX 在 8 月推出的 AI 智能体，其依托虚拟计算机替人完成购物等各类任务。该产品分多个档位，从免费版到每月 200 美元（IT之家注：现汇率约合 1,332 元人民币）套餐不等。

所有档位都设有每周重置的使用限额。SpaceX 以及 Meta 的 Muse 等其他 AI 智能体都采用这种方式，避免用户产生巨额算力账单。

周末大量 Grok Bot 用户在 X 发帖，表示额度比预期更快耗尽，这件事也引来了马斯克出面回应。

他回复一名用户：“升级更高额度套餐的涨价幅度太高了吗？”在另一条回复里他提到，下调额度并告知用户，“只是理性做法”。

SpaceX 在上月财报中披露，Grok Bot 付费周活用户已经达到 80 万。马斯克当时对投资者说，这款 AI 智能体是“我这辈子见过增长速度最快的产品”。

他还补充：“我认为 Grok Bot 最终可能会吃掉我们绝大多数超级智能算力。”

SpaceX 近期宣布，会把 Grok Bot 打包进一款定价每月 8 美元（现汇率约合 53.3 元人民币）的全新 X 订阅包，套餐同时包含 X 高级会员以及今年收购的 AI 编程工具 Cursor。马斯克 10 月曾透露，Grok Bot 不止调用 Grok 模型，还将可以接入 Claude Opus 5.5、MidJourney、Suno。

AI 智能体已经成为科技行业最热的新赛道，但商业模式如何盈利依旧充满疑问。

Meta 的 Muse 大受欢迎，用户量突破千万，但官方并未公布其运行成本。不过扎克伯格上月向投资者坦言，这款智能体“算力消耗极大”，目前尚未盈利。

马斯克坦言 Grok Bot 正在烧钱，这也引来部分 X 用户调侃 —— 他前不久还说，AI 富足时代很快来临，省钱这件事本身“没有意义”。