安森美 2026 财年第三季度归母净利润 3.14 亿美元，同比增长 23.1%

IT之家 11 月 3 日消息，安森美今日发布 2026 财年（2026 年 1 月～2026 年 12 月）前三季度（2026 年 1 月～2026 年 9 月）及第三财季（2026 年 7 月～2026 年 9 月）报告：
营业总收入：48.39 亿美元（IT之家注：现汇率约合 322.33 亿元人民币），同比增长 8.37%
毛利润：19.12 亿美元（现汇率约合 127.38 亿元人民币），同比增长 33.46%
毛利率：39.5%，同比增长 7.4 个百分点
归母净利润：5.07 亿美元（现汇率约合 33.79 亿元人民币），同比扭亏为盈
经营现金流：12.15 亿美元（现汇率约合 80.94 亿元人民币）
自由现金流：11.31 亿美元（现汇率约合 75.35 亿元人民币）
基本每股收益：1.3 美元（现汇率约合 8.66 元人民币）
稀释每股收益：1.27 美元（现汇率约合 8.46 元人民币）
资产负债率：45.63%，环比下降 0.69 个百分点
营业总收入：17.22 亿美元（现汇率约合 114.72 亿元人民币），同比增长 11%，环比增长 7%
毛利润：7.13 亿美元（现汇率约合 47.49 亿元人民币），同比增长 21.42%，环比增长 15.69%
毛利率：41.4%，同比增长 3.5 个百分点，环比增长 3 个百分点
归母净利润：3.14 亿美元（现汇率约合 20.91 亿元人民币），同比增长 23.1%，环比增长 38.4%
经营现金流：5.16 亿美元（现汇率约合 34.4 亿元人民币），同比增长 23%
自由现金流：4.89 亿美元（现汇率约合 32.54 亿元人民币），同比增长 31%
基本每股收益：0.81 美元（现汇率约合 5.4 元人民币）
稀释每股收益：0.79 美元（现汇率约合 5.26 元人民币）
资产负债率：45.63%，环比下降 0.69 个百分点
2026 财年前三季度
2026 财年第三财季
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