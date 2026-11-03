人均月烧 10 万美元，Anthropic 员工成本曝光

IT之家 11 月 3 日消息，在美国，年薪达到六位数通常被视为高收入的标志。据《商业内幕》报道，Anthropic 平均每名员工每个月给公司带来的成本，就超过了 10 万美元（IT之家注：现汇率约合 66.6 万元人民币）。

当地时间 2 日，计划本月晚些时候 IPO 的 Anthropic 公布了修订后的 S-1 上市申请文件。文件显示，今年第三季度，Anthropic 的 5300 名员工共带来超过 17 亿美元（现汇率约合 113.23 亿元人民币）的人员成本，平均每人三个月的成本超过 32.2 万美元（现汇率约合 214.5 万元人民币）。

Anthropic 凭借高薪和快速上涨的公司估值，吸引了大量优秀工程师、研究人员及其他专业人才。根据上市申请文件，2026 年前九个月，Anthropic 的人员成本合计 48 亿美元（现汇率约合 319.72 亿元人民币）。

其中，第三季度的 17 亿美元（现汇率约合 113.23 亿元人民币）包括员工工资、奖金、福利以及公司承担的工资税，最大的一笔支出来自股权激励。Anthropic 当季确认的员工股权激励费用达到 11 亿美元（现汇率约合 73.27 亿元人民币）。

Anthropic 在员工身上投入巨资的同时，营收增长却更加迅猛。2023 年，公司的人员成本还是营收的两倍多；到了 2026 年前九个月，这项支出仅占总营收的 15%。

从 2024 年底到 2026 年 9 月底，Anthropic 的员工规模扩大至原来的五倍，但与其他科技巨头相比仍相当精简。

Meta 拥有约 6.7 万名员工，估值约 1.6 万亿美元（现汇率约合 10.66 万亿元人民币），而 Anthropic 此次 IPO 的估值也有望达到这一水平。

估值与 Meta 相近的博通，员工人数则超过 3 万人。

Anthropic 平均每名员工每年创造 660 万美元（现汇率约合 4,396.2 万元人民币）营收，Meta 和谷歌的估算值则分别为 320 万美元（现汇率约合 2,131.5 万元人民币）和 250 万美元（现汇率约合 1,665.2 万元人民币）。Anthropic 在上市申请文件中写道：“人才密度比人才数量更重要。”