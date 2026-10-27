AI 造富：Anthropic 七位联合创始人身家均超 130 亿美元

IT之家 10 月 27 日消息，Anthropic PBC 当地时间周一披露的 IPO 文件显示，公司七位联合创始人每人大约持有公司 1.4% 的股份，按估值计算，各自身家超过 130 亿美元（IT之家注：现汇率约合 868.89 亿元人民币）。

阿莫代伊兄妹

这让包括达里奥 · 阿莫代伊（Dario Amodei）、丹妮拉 · 阿莫代伊（Daniela Amodei）兄妹在内的全部七位创始人跻身彭博亿万富豪指数前 300 名，财富规模超过比尔 · 阿克曼（Bill Ackman）、斯坦 · 德鲁肯米勒（Stan Druckenmiller）等知名金融领域亿万富豪。

该身家是基于 Anthropic 上一轮融资 9,650 亿美元（现汇率约合 6.45 万亿元人民币）的估值测算得出，相比彭博此前测算的每人 80 亿美元（现汇率约合 534.7 亿元人民币）大幅上涨。彭博财富指数的数据显示，如果 Anthropic 上市后估值能够达到投资者此前提出的 2 万亿美元（现汇率约合 13.37 万亿元人民币），在不考虑新股发行带来股权稀释的前提下，每位创始人的账面财富将超过 270 亿美元（现汇率约合 1,804.61 亿元人民币）。

创始人的身家变化，直观体现出科技行业，尤其是人工智能领域，在今年拉动美国股市、创造财富方面的绝对主导地位。彭博数据显示，2026 年前九个月，在全球 500 位最富有人士中，科技富豪的财富合计增加 8,450 亿美元（现汇率约合 5.65 万亿元人民币），而科技行业以外的亿万富豪平均净资产出现缩水。

在写给潜在股东的信中，Anthropic 联合创始人表示，人工智能以及 Anthropic 本身，“代表着历史上最重大的经济机遇之一”。

除阿莫代伊兄妹外，Anthropic 其余联合创始人为汤姆 · 布朗（Tom Brown）、杰克 · 克拉克（Jack Clark）、贾里德 · 卡普兰（Jared Kaplan）、萨姆 · 麦肯德利什（Sam McCandlish）以及克里斯托弗 · 奥拉（Christopher Olah）。招股文件写明，七位创始人都承诺，会把自己持有的 Anthropic 个人股权中的 80% 用于慈善事业。

创始人的持股比例看似不高，但并不妨碍他们掌握公司控制权。根据 Anthropic 拟采用的治理架构，只要创始人保留的 A 类股数量不少于上市时所持 A 类股的 2%，就可以继续作为创始人有限责任公司（Founder LLC）的成员；这家主体持有 F 类股份，掌握 50.1% 的股东投票权。

也就是说，哪怕一名创始人卖掉自身原有股份的 98%，在这一控制权股份的投票上，他依然和其他创始人拥有同等话语权。

不过创始人的多数投票权受到 Anthropic 长期受益信托一定程度的制衡，该信托有权在七人董事会中任命、罢免四名董事。该信托可以永久存续；而创始人这一特殊投票股份会在符合资格的创始人不足三人时失效，触发情形包括创始人离世、丧失行为能力、辞职，或是卖出、赠予超过上市时所持 A 股约 98% 的份额。

信托由五名受托人管理，受托人基本自行推举继任人选。

股票期权相关信息

总部位于旧金山的 Anthropic 于 2021 年成立，创始团队由一批原 OpenAI 员工组成，当年他们因为对公司发展方向存在分歧而离职。招股文件显示，2026 年上半年，Anthropic 营收 163 亿美元（现汇率约合 1,089.45 亿元人民币），净亏损 807 亿美元（现汇率约合 5,393.79 亿元人民币）；而去年同期营收 12 亿美元（现汇率约合 80.21 亿元人民币），净亏损 130 亿美元（现汇率约合 868.89 亿元人民币）。

Anthropic 确认，首席执行官达里奥 · 阿莫代伊与总裁丹妮拉 · 阿莫代伊，已经在 2025 年和 2026 年的两次要约收购中出售了部分股份。去年 Anthropic 推出规模 1.57 亿美元（现汇率约合 10.49 亿元人民币）的要约收购，阿莫代伊兄妹二人都售出了部分股票。今年 Anthropic 开展规模 47 亿美元（现汇率约合 314.14 亿元人民币）的要约收购，阿莫代伊兄妹、首席财务官克里希纳 · 拉奥（Krishna Rao），以及丹妮拉 · 阿莫代伊的配偶霍尔登 · 卡诺夫斯基（Holden Karnofsky），都在本次交易里出售股份。

今年，Anthropic 还替阿莫代伊兄妹支付了 500 万美元（现汇率约合 3,341.9 万元人民币）监管申报相关费用，这笔费用和他们收购、持有 Anthropic 证券有关。

暴富的不只是创始人：文件数据显示，截至 6 月，Anthropic 员工以及其他期权持有人，所持股票期权对应的潜在账面收益大约 980 亿美元（现汇率约合 6,550.08 亿元人民币）。

这笔收益来自公司估值在员工拿到期权后的暴涨。截至 6 月，员工与其他期权持有人行权认购对应股票的平均成本仅每股 2.89 美元（现汇率约合 19.3 元人民币）。全部期权行权一共需要约 52 亿美元（现汇率约合 347.56 亿元人民币）资金，而对应的标的股票账面估值超过 1,030 亿美元（现汇率约合 6,884.26 亿元人民币）。

Anthropic 还设有捐赠配套计划：员工可以承诺将一部分股权奖励捐给符合条件的慈善机构，公司会用无投票权 N 类股票进行等额配套捐赠。8 月，公司确认当月因员工捐赠产生一笔 20 亿美元（现汇率约合 133.68 亿元人民币）支出，为此发行 2800 万股用于配套捐赠。七位联合创始人承诺捐赠 80% 股权的计划，不在这项配套捐赠的覆盖范围内。