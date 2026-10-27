Anthropic“史上最大 IPO”在即，或为澳大利亚最大银行带来数十亿澳元意外之财

IT之家 10 月 27 日消息，据彭博社今天（27 日）午间报道，随着 Anthropic 估值飙升，澳大利亚联邦银行有望借其首次公开募股（IPO），套现一年多前购入的股份。

联邦银行是澳大利亚最大的银行，2025 年 3 月曾参与 Anthropic 的 E 轮融资。截至去年 6 月 30 日，这笔投资价值 1.53 亿澳元（IT之家注：现汇率约合 7.17 亿元人民币），到今年 6 月底升至 15.3 亿澳元（现汇率约合 71.69 亿元人民币）。Anthropic 在 5 月完成新一轮融资后，估值达到 9,650 亿美元（现汇率约合 6.45 万亿元人民币），联邦银行并未参与该轮融资。

彭博社测算，如果 Anthropic 以 2 万亿美元（现汇率约合 13.37 万亿元人民币）的估值上市，联邦银行的持股价值预计达到约 32 亿澳元（现汇率约合 149.94 亿元人民币），且尚未计入 IPO 造成的股权稀释。不过，该测算只是大致估计，并未考虑联邦银行 8 月发布年报后可能发生的未披露持股变化。即便如此，联邦银行仍有望成为少数从 Anthropic 上市中获益的银行之一。

双方的合作不止于股权投资。联邦银行还与 Anthropic 合作推广 AI 技术。本月，联邦银行宣布，部分软件工程师将参加 Anthropic 新推出的 AI 技能培训计划。

联邦银行 CEO 马特 · 科明此前认为，AI 会带来新的机会，但部分岗位恐怕也难以避免被取代。“借助 AI，人们可以更早承担复杂工作，一些人的职业发展也会因此加快。许多人会获得新的机会，但所有人都需要面对更高要求。像我们这样规模的雇主，不能给员工不切实际的安慰，而应尽最大努力帮助他们适应变化。”

在参与 Anthropic 融资的众多机构投资者中，联邦银行的持股在银行业或将格外突出。今年 2 月，Anthropic 曾特别提到摩根大通参与了 G 轮融资。