Anthropic 高付费客户超 1.19 万家，净收入留存率达 900%

IT之家 11 月 3 日消息，Anthropic 于当地时间 11 月 2 日披露的数据显示，截至 2026 年 9 月 30 日，公司净收入留存率（NRR）约为 900%，意味着同一批客户在 2025 年第三季度至 2026 年第三季度的一年内，支出规模增长了约 9 倍。这一指标反映的是现有企业客户持续扩大 Claude 使用规模，而非单纯依靠新客户拉动收入。

同期，年收入贡献超过 10 万美元（现汇率约合 66.6 万元人民币）的客户中，超过 50% 同时使用 Claude 平台及至少一款 Anthropic 自有应用（如 Claude Code 或 Cowork），2025 年底这一比例约为 30%。Anthropic 将这一变化归因于其“三层架构”策略：客户从调用 API 起步，可进一步为工程师部署 Claude Code，再向全体员工推广 Cowork，单客户价值随产品渗透而抬升。

同时，Anthropic 高付费客户的数量增长同样显著。截至 9 月 30 日，年消费不低于 10 万美元（IT之家注：现汇率约合 66.6 万元人民币）的客户超过 11900 家，一年前约为 950 家；年消费不低于 100 万美元（现汇率约合 666.1 万元人民币）的客户超过 1900 家，年消费达到 1,000 万美元（现汇率约合 6,660.9 万元人民币）及以上的客户约 250 家。Anthropic 在招股书中称，企业客户将 Claude 部署到内部更大范围后，价值获得认可，使用量随之显著提升。

Claude Code 在其中扮演了关键角色。2026 年第三季度，使用 Claude Code 且支出排名前 5% 的 Claude 企业客户，月均支出约为未使用该工具的普通企业客户的 20 倍；而没有使用 Claude Code 的企业版用户，月均支出不足 75 美元（现汇率约合 499.6 元人民币）。这表明，编程智能体等第一方应用正在成为企业客户扩大 AI 支出的主要入口。

Anthropic 于 10 月下旬向美国证券交易委员会递交 S-1 招股文件，2026 年上半年营收为 162.86 亿美元（现汇率约合 1,084.79 亿元人民币），上年同期为 11.63 亿美元（现汇率约合 77.47 亿元人民币）。第二季度，公司实现经营盈利，为其首个经营盈利的季度。

相关阅读：