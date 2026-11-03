中科宇航力箭二号遥二运载火箭发射成功，一箭 18 颗卫星

IT之家 11 月 3 日消息，据央视新闻报道，北京时间 11 月 3 日 8 时 15 分，中科宇航力箭二号遥二运载火箭在东风商业航天创新试验区发射升空，将搭载的千帆极轨 21 组共 18 颗卫星顺利送入预定轨道，飞行试验任务取得圆满成功。

此次任务是力箭二号运载火箭的第 2 次飞行，也是力箭二号首次执行卫星互联网大规模组网任务。

中科宇航透露，力箭二号正在推进集束式回收攻关，为行业开辟复用率更高、成本优化更明显的火箭回收创新路径。

力箭二号运载火箭是我国首款“通用助推器核心”构型的运载火箭，500 公里太阳同步轨道运载能力 8 吨，200 公里近地轨道运载能力 12 吨，具有运载能力大、固有可靠性高、可制造性强、操作简洁便利、拓展空间强、可重复使用等优势。作为我国大规模星座组网和低成本货物运输的主力运载火箭，将支撑低轨星座规模化组网、低成本空间站货物运输及各类科学实验卫星发射。

据IT之家此前报道，今年 3 月 30 日，力箭二号遥一运载火箭成功将轻舟初样试飞船和 2 颗卫星精准送入预定轨道，单次任务输送 4.2 吨载荷入轨，首飞圆满成功、指标表现优异。

此次发射的“千帆极轨”卫星属于“千帆星座”项目，该星座由上海垣信卫星科技有限公司建设和运营，旨在为全球用户提供低延时、高速率及高可靠性的卫星宽带互联网服务，其服务可平滑演进支持未来 6G 标准。

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